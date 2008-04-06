سال سختی پیش رو داریم / با جوانان بی تجربه راهی مسابقات می شویم

حسن رنگرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: طبق هماهنگی های بعمل آمده با فدراسیون و مدیر تیمهای ملی با توجه به تراکم اردوهایی که در خانه کشتی برپا می شود درخواست نمودیم تا یک مرحله اردوی خارج از تهران را برایمان در نظر بگیرند که گویا هیئت کشتی اراک این میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: این مرحله اردو بعنوان اولین اردوی سالجاری از صبح فردا به مدت 14 روز بر پا می شود که تا 30 فروردین ادامه خواهد داشت. سپس کشتی گیران به استراحتی 4 روزه می روند تا مجددا از 4 اردیبهشت تمرینات خود را برای حضوری موفق در تورنمنت ترکیه که 20 اردیبهشت برگزار می شود آغاز نمایند.

فنی ترین کشتی گیر سالهای 2001 و 2002 جهان یادآور شد: در تورنمنت بین المللی ترکیه که اکثر کشتی گیران شاخص جهان نیز در آن حضور می یابند پیکره اصلی تیم اعزامی به رقابتهای آسیایی را شناسایی می کنیم. این تورنمنت به اضافه تورنمنت ارمنستان دو میدانی هستند که در رده جوانان بر پا می شوند و می توان گفت کشورهای صاحب نام این رشته اعم از روسیه، ترکیه، بلغارستان نیز در این تورنمنتها نفرات خود را مشخص می کنند.

وی در ادامه افزود: کیفیت این دو جام بسیار بالاست اما از این حیث که تفاوتهایی اساسی با یکدیگر دارند 2 تیم نسبتا متفاوت را اعزام خواهیم کرد تا ارزیابی درست و حساب شده ای از قابلیتها و تواناییهای اردونشینان بعمل آوریم. تورنمنت ارمنستان در سنگین وزن حساسیت فراوانی دارد و روس ها با تعداد زیادی کشتی گیر در آن حضور می یابند تا انتخابی خود را در این کشور انجام دهند. تورنمنت ترکیه نیز در تمامی اوزان بخصوص سبک وزن حائز اهمیت است چرا که خود ترکها این میدان را بعنوان انتخابی خود در نظر می گیرند و فاصله نزدیک کشتی ما با این کشور می تواند دست کادر فنی را برای انتخاب بهترینها باز بگذارد.

رنگرز با اشاره به اینکه سال سختی را پیش رو خواهند داشت گفت: سال گذشته تیم بسیار قدرتمند و با تجربه ای داشتیم که روی هر کدام از مهره ها می توانستیم برنامه ریزی کرده و حساب کسب مدال و عنوان باز کنیم اما تمامی آنها به یک رده بالاتر یعنی بزرگسالان رفته اند و چاره ای نداریم جز اینکه برای حضور در دو میدان حساس آسیایی و جهانی از جوانان جویای نام و بی تجربه استفاده کنیم.

وی یادآور شد: همین موضوع به اضافه فاصله زمانی کم بین این دو رویداد حساس که حدودا بیست روز می باشد، سال سختی را برایمان رقم زده که امیدوارم با برنامه ریزی دقیق، پیگیری تمریناتی منسجم، حمایت فدراسیون و حضور در دو تورنمنت مد نظرمان بتوانیم با موفقیت آنرا پشت سر بگذاریم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان اظهار داشت: مطمئنا در آستانه المپیک رقابتهای جوانان جهان نیز از فشردگی بالایی برخوردار خواهد بود که همین مسئله نیز حضور قدرتمند ما را می طلبد بنابراین نمی توانیم هم در آسیایی و هم جهانی از نفرات اصلی خود استفاده کنیم. به همین دلیل و به احتمال فراوان جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و فشار ناشی از کاهش وزن در دیدارهای آسیایی از نفرات دوم تیم استفاده می کنیم تا بتوانیم در هر دو رویداد نتایج مثبتی را بدست آوریم.

وی درپایان گفت: از این به بعد در تمامی اردوها 4 تا 5 مربی سازنده بصورت چرخشی به اردو دعوت می شوند تا ضمن کمک و یاری کادر فنی تیم ملی، ما نیز بتوانیم گوشه ای از زحمات آنان را جبران کنیم. مطمئنا در مرحله بعدی اردو از مربیان دیگر کشور که در زمینه کشتی فرنگی فعال هستند دعوت خواهیم کرد تا در ادروی تیم ملی به هدایت اردونشینان بپردازند.