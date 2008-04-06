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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

نمایشگاه هفته سلامت در سنندج گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز هفته سلامت، نمایشگاه ویژه ای با این عنوان در سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس مرکز بهداشت سنندج، صبح امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور انتقال پیام های بهداشتی به بهترین و ساده ترین شیوه به مردم برپا شده است.

هوشنگ پیرفلاح ادامه داد: ارتقای سطح سلامت جامعه و توجه به پیام ها و برنامه های بهداشتی از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه هفته سلامت در سنندج به شمار می رود.

وی اظهار داشت: نمایشگاه هفته سلامت دارای 21 غرفه است که با همکاری ادارات و سازمانهای عضو کارگروه بهداشت و درمان استان برپا شده است.

رئیس مرکز بهداشت سنندج خاطرنشان کرد: در غرفه های این نمایشگاه سی دی آموزشی، تراکت، بروشور، کتابچه، دفترچه های راهنما و پیامهای بهداشتی نیز بین مراجعه کنندگان توزیع خواهد شد.

نمایشگاه هفته سلامت در سنندج از امروز تا 22 فروردین ماه سال جاری از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 20 آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 660380

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