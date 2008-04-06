نمایشگاه هفته سلامت در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس مرکز بهداشت سنندج، صبح امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور انتقال پیام های بهداشتی به بهترین و ساده ترین شیوه به مردم برپا شده است.

هوشنگ پیرفلاح ادامه داد: ارتقای سطح سلامت جامعه و توجه به پیام ها و برنامه های بهداشتی از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه هفته سلامت در سنندج به شمار می رود.

وی اظهار داشت: نمایشگاه هفته سلامت دارای 21 غرفه است که با همکاری ادارات و سازمانهای عضو کارگروه بهداشت و درمان استان برپا شده است.

رئیس مرکز بهداشت سنندج خاطرنشان کرد: در غرفه های این نمایشگاه سی دی آموزشی، تراکت، بروشور، کتابچه، دفترچه های راهنما و پیامهای بهداشتی نیز بین مراجعه کنندگان توزیع خواهد شد.

نمایشگاه هفته سلامت در سنندج از امروز تا 22 فروردین ماه سال جاری از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 20 آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.