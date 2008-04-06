120 میلیون از 145 میلیون هکتار اراضی ملی کشور سنددار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تشکر از اداره کل روابط عمومی به دلیل برگزاری این جلسه گفت: از زمانی که آقای یعقوبی به بخش روابط عمومی آمدند ما شاهد فعال شدن روابط عمومی هستیم و زحمات و تلاشی را که همکاران ما در قسمتهای مختلف می کشند که زحمات طاقت فرسایی است در بخشهای مختلف و در تمامی واحدها چه در واحدهای ثبتی و چه در ستاد متأسفانه به علت اینکه روابط عمومی که باید بگوییم کمترفعالیتی در این جهت داشت یک نمود بیرونی را نداشت و کمترین شناخت در خصوص دستگاههای اداری از سازمان ثبت بود و الآن شاهد این هستیم که با فعال شدن روابط عمومی، فعالیتهای سازمان نمود بیرونی پیدا کرده و جایگاهی را که ثبت دارد و در دستگاههای اداری نقشی را ایفا می کند شناخته می شود.

وی افزود: یکی از قسمتهای مهم و بزرگ سازمان ثبت بخش املاک است که شاید بیشترین فعالیت ادارات ثبت در بخش املاک گنجانده شده باشد و بخش های دیگر سازمان که به اندازه املاک فعالیت ندارند، معمولاً ادارات ثبت عمده فعالیتشان در مورد املاک جمع شده، از تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت، کلیه این فرآیندها که انجام می شود و کلیه عملیات را که بعد از صدور سند مالکیت در اداره ثبت به عمل می آید در حوزه املاک است، این یعنی اکثریت همکاران اداره ثبت کلیه کاری را که انجام می دهند این کارها در بخش املاک خلاصه می شود و اکثر ارباب رجوعی که به سازمان ثبت می آید در بخش املاک کار دارد و سند مالکیت بازده این بخش است.

بکائیان با بیان این مطلب که سند مالکیت مدرک مالکیتی است که از نظر حقوقی و در دعاوی جزء مستندترین و مهمترین مدرک محسوب می گردد گفت: ماده 22 قانون ثبت یکی از موادی است که برای سند مالکیت اهمیت بسیار بالایی را تعریف کرده است و وظیفه ما در بخش ستاد و و در حوزه املاک پشتیبانی از این حجم کار در ادارات ثبت می باشد.

معاون املاک سازمان با بیان این مطلب که در بخش املاک فعالیت ادارات ثبت را می توان به دو قسمت تقسیم کرد افزود: اول از ابتدای قبول ثبت تا صدور سند مالکیت و عملیاتی که برای صدور سند مالکیت انجام می گردد که در تمام این مراحل از اختیارات ذاتی روسای واحدهای ثبتی و کلیه متصدیان ادارات می باشد، ولی در مرحله بعدی که احیاناً چه در حین عملیات ثبتی و یا پس از صدور سند مالکیت اختلاف و یا اشتباهی پیش آید که نیاز به اصلاح و یا رفع آن اشتباه و اختلاف باشد دیگر روسا و کارکنان ادارات ثبت راساً نمی توانند اقدامی نمایند بلکه مطابق ماده 6 قانون ثبت در استانها هیات نظارت و در سازمان شورایعالی ثبت مرجع تصمیم گیری می باشند.

در شورایعالی ثبت قسمت املاک، از 8 بند ماده 25 قانون ثبت، 6 بند آن در این شورا و هم چنین اشتباهات بوجود آمده در ماده 133 قانون برنامه و ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مواردی است که مربوط به حوزه املاک می شود که این وظایف حجم بسیار زیادی از رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی در شورای عالی ثبت بخش املاک جمع شده است. و معمولاً پرونده هایی را که در قانون پیش بینی شده و قابل تجدید نظر هست و یا آن پرونده هایی را که رئیس سازمان ثبت تشخیص می دهد که اشتباهی در رأی هیأتها به وجود آمده و یا نیاز به وحدت رویه دارد آنها ارجاع می شود به شورای عالی ثبت.

بکائیان، یکی از بخشهای عمده ای را که نیاز به کار کارشناسی خیلی کامل و جامعی دارد شورایعالی ثبت دانست مثلاً پرونده ای که اختلاف سنگینی دارد و در هیأت نظارت رسیدگی شده این پرونده اعتراض شده و باید کار کارشناسی شود و در شورایعالی ثبت مطرح شود وی افزود: بخش دیگری را که ما در ستاد انجام می دهیم بخشی است که در آن بعضی از نظرات ارشادی جهت واحدهای ثبتی و استانها است، مثلاً پرونده ای را که مشکل دارد، نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد و به نظر خودشان هم راهنمایــی می خواهند و ثبت شهرستان نتوانسته حل کند، استان آنها نیز نتوانسته این مشکل را حل کند ایـن را از ما ســؤال می کنند و ما موظف هستیم که دقت کامل کنیم و با توجه به قوانین نظر ارشادی و راهنمایی خود را به آنها بگوییم، بسیار کار سنگین و مهمی است که نیاز به کار کارشناسی خیلی دقیق دارد.

معاون امور املاک سازمان با بیان این مطلب که شکایتی که مردم می کنند و مراجعه می کنند و از حوزه املاک می خواهند که مشکلشان را حل کند، مکاتباتی که دستگاههای دولتی مثل مستندسازی که الآن بسیار زیاد و حجیم شده همکاران ما این کار را انجام می دهند و این هم یکی از بخشهای روتین املاک می باشد، گفت: بخش بسیار مهمی که واقعاً املاک وظیفه دارد یعنی ستاد وظیفه دارد انجام دهد بخش برنامه ریزی و پشتیبانی و پیگیری برنامه هایی که در بخش املاک برای سازمان ثبت تدوین شده است می باشد و یا برنامه هایی را تدوین کند و پیشنهاد کند برای واحدهای ثبتی در بخش املاک در سراسر کشور اجرا شود این از وظایف مهمی است که شاید وظیفه اصلی ما در بخش ستاد باشد و از همه مهمتر تهیه یک برنامه جامع برای املاک و برای واحدهای ثبتی، پیگیری و به نتیجه رساندن این برنامه هاست.

هم چنین با پیگیری هایی که شده چه در بخش ماده 133 صدور سند مالکیت اراضی روستایی و در بخش صدور سند مالکیت اراضی ملی با توجه به اینکه ماده 68 قانون برنامه که آنجا گفته شده که تا آخر برنامه باید اراضی منابع ملی سند آنها تکمیل شود و سند مالکیت آنها صادر شـــود و نقشــه هایی که منابع طبیعی ارائه می دهد به عنوان مدرک رسمی در واحدهای ثبتی پذیرفته شود و با تعامل بسیار خوبی که معاونت املاک با منابع طبیعی داشته و جلسات مستمری که برگزار شده و پیگیری هایی که انجام گرفته و استانها درگیر با موضوع شدند، توجه خاصی که ریاست محترم سازمان در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارد برای جلوگیری از مسائل زمین خواری در این رابطه تا کنون حدود 120 میلیون هکتار سند مالکیت اراضی منابع طبیعی در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده و مقدار 10تا 20 میلیون هکتار باقیمانده انشاءا... در یک برنامه دو ساله انجام می شود، منوط بر این که پیگیری ها را کامل کنیم.

بکائیان در بحث اراضی کشاورزی بند هـ ماده 18 قانون برنامه چهارم در رابطه با سند اراضی کشاورزی گفت: شیوه نامه ای امسال تهیه شده و به کل واحدهای ثبتی ابلاغ شده و با هماهنگی که با وزارت جهاد داشتیم در سطح کشور این مساله اجرایی شده ولی هنوز آثار عملی و آمارهایش اعلام نشده اما یک برنامه ای است که صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی را تسهیل می کند و ما هم منتظر این بخش هستیم تا آن حد نصابی را که وزارت جهادکشاورزی برای این اراضــی تعیین کند و پرونده را به ادارات ثبت ارسال نماید. که به اظهار مسئولین امور اراضی این مورد در دست تدوین است.

وی در ادامه گفت: یکی از کارهایی را که امسال ما انجام داده ایم و همکاری خوبی را با معاونت محترم فناوری داشتیم بخش جامع املاک است. برنامه جامع املاک با شرکتی که قرار است آن را پیاده کند در حال انجام است و کلیه فرآیندهای املاک که شامل 123 فرآیند است با همکاری کارکنان در بحث نظرات کارشناسی و شرکت مستمر در جلسات و راهنمایی های همکاران عزیز ما به عنوان کارشناس املاک این فرآیندها احیا شده است و نهایتاً با پیگیری هایی که شده قرار است که تا پایان سال چند تا از این فرآیندها اجرایی شود و الآن بعضی از آنها در ثبت شمیران نصب شده است و به علت بحث داده آمایی هایی که یک مقداری از نظر دادن اطلاعات ثبتی همکاران ما در جهت مکانیزه کردن تکمیل شود فرآیندهای استعلام و خلاصه معامله الآن قابل اجراست و به دنبال این موضوع هم چند تا از فرآیندهای دیگر تا اوایل سال آینده اجرایی می شود مخصوصاً در بخش تفکیک.

وی افزود: یکی از کارهایی که انجام می شود بحث داده آمایی و اسکن دفاتر املاک و اسکن پرونــده های ثبتی در واحدهای ثبتی است که نیاز به دقت بیشتر ما دارد و همکاران عزیز در پیگیری این موضوع، هر چند که این مسأله را هم کاداستر دارد انجام می دهد. ولی ما از نظر فنی و از نظر ثبتی باید دقت و پیگیری کنیم و این داده آمایی ها به صورت کامل انجام شود و باید در خیلی جاها دخالت کنیم که اطلاعاتی را که وارد کامپیوتر می کنند این اطلاعات چه نوع اطلاعاتی است. آیا این اطلاعات مشکل را حل می کند یا خیر، نیاز به بازبینی دارد. این مسائل نیاز به پیگیری دارد و ما نباید خودمان را جدای از این موضوع بدانیم. ولی نهایتاً کاداستر و املاک یک بخش می باشند و زمانی که همکاران ما در کاداستر نقشه برداری می کنند ما آنها را به عنوان نقشه کاداستر قبول داریم. اطلاعات املاک را همکاران ثبتی باید در روی نقشه های کاداستر جانمایی و جاسازی کنند اگر در این کار همکاران املاک دخالت داشته باشند نتیجه مثبت دارد وگر نه اگر نظارت و دخالت همکاران املاک نباشد در کلیه واحدهای ثبتی مطمئناً به نتیجه کاملی نخواهیم رسید.

معاون املاک گفت: یکی از مواردی که نسبت به ساختار مشکل داریم این است که تا الان دو اداره کل در یک اداره کل خلاصه می شد، با مشخص شدن اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی در فکر این هستیم که به زودی این اداره کل را کاملاً جدا کنیم و مستقل کنیم، در محل مشخصی مستقر نموده و کلیه کارهایی که مربوط به خودش است با پرسنل خودش انجام دهد و در ابتدای این موضوع هم شروع کردیم به اینکه بخشی از املاک دولتی که در سطح کشور فعالیتشان بسیار خوب شده است از زمانیکه ماده 69 قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت تصویب شده، چون باستناد این ماده نقل و انتقال املاک دولتی از دولت به دولت نیازی به تنظیم سند انتقال ندارد بلکه املاک دولتی فقط تغییر بهره برداری می شود که در کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون مستند سازی که سازمان هم عضوی از این کمیسیون است و در معاونت حقوقــی ریاست جمهوری هم تشکیل می شود، تغییر بهره برداری آن مشخص می شــود و دولت تصویب می کند و به ادارات ثبت ارسال و اداره ثبت هم مالکیت دولت را مشخص و به نام بهره بردار جدید سند صادر می نماید.

وی ادامه داد که در جهت کمک به کاداستر، هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی شده، از 165 میلیون هکتاری که وسعت سرزمینمان است حدود 145 میلیون هکتار طبق آمار وزارت جهادکشاورزی، اراضی منابع ملی است، ما 120 میلیون هکتار آن را سند داده ایم و منابع طبیعی در حال تهیه نقشه کاداستر و تبدیل نقشه های خودشان به صورت کاداستر است و ما هماهنگی را که با آنها کردیم و با کاداستر هم صحبت کردیم قرار شد در سال آینده حدود 20 میلیون هکتار اراضی خودشان را که نقشه کاداستر دارد به تدریج به واحدهای ثبتی ما بدهند و همکاران ما در نقشه های کاداسترشان جانمایی کنند، در مورد اراضی منابع ملی هم کاداستر کشاورزی و طبیعی آن تهیه خواهد شد، با کمکی که از آنها خواهیم گرفت و نقشه های ما هم کامل خواهد شد در فکر این هستیم که با ادارات دولتی و سازمان مسکن و شهرسازی و دستگاههای دیگر که متولی زمین هستند تعامل کنیم و بخواهیم املاکشان را نقشه هایش را به صورت کاداستر تهیه کنند و به ما بدهند تا ما هم در نقشه هایمان جانمایی کنیم تا از این طریق نقشه های کاداستر را تکمیل کنیم. این حرکاتی که انجام شده باعث شده بتوانیم یکی از وظایفشان را که سازمانی در مورد تهیه نقشه های کاداستر انجام داده ما هم از این جهت به نتیجه برسیم. هماهنگی هایی را کرده ایم که از این به بعد تمام اراضی منابع طبیعی نقشه هایش را به صورت کاداستر به ما بدهد، ماده 133 قانون برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم نقشه هایش را به صورت کاداستر به ما تحویل دهد و ما در هر سال 350هزار جلد سند مالکیت با بنیاد مسکن در اجرای ماده 133 تعهد داریم و هر ساله هم فعالیت ما به نتیجه رسیده و امسال هم مطمئناً به نتیجه می رسیم.

وی گفت: ما در مرحله گذار از ثبت سنتی به ثبت نوین، هستیم ما باید علم ثبت را بدانیم و اگر نه نمی توانیم به آن هدف برسیم یکی هم درعلم روز باید از سیستم ها وفناوری های جدید استفاده کنیم علم ثبت را بشناسیم در این برهه وظیفه ما از هر زمانی بیشتر است ما در زمانی هستیم که باید ساختارمان را جوری تعریف کنیم که از علم روز استفاده کنیم و این موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند.

در پایان نیز گرامی مدیرکل املاک به ایراد سخنرانی در خصوص اداره کل املاک و کارهای انجام شده در آن پرداخت.

هم چنین در ابتدای این جلسه سیاوش یعقوبی مدیرکل روابط عمومی سازمان در سخنانی روابط عمومی را یکی از بخش های مهم سازمان دانست و گفت: باید در زمینه ارتباطات بیرونی فعال باشیم در این خصوص که کارهای بسیار مهمی در حال انجام شدن است، بخش املاک بخش خیلی مهمی است، بسیار تخصصی و پیچیده که واقعاً حجم عظیمی از مراجعین در همین بخش است.

وی در ادامه گفت: نارضایتی در بخش کارکنان انعکاس بیرونی دارد و تبلیغات برون سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد و بخش ارتباطات درون سازمانی با اهمیت تر از ارتباطات برون سازمانی است.