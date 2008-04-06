زیدان در استرالیا به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ستاره فوتبال فرانسه پس از دیدار نهایی رقابت های جام جهانی 2006 برای همیشه از صحنه بازیگری در فوتبال خداحافظی کرد. آلن باراتاد، مسئول برگزاری این دیدار گفت:" این ایده بروکلین، پسر هشت ساله ام، بود. او گفت چرا زیزو را به سیدنی نیاوریم؟ من برای 18 ماه زیدان را تعقیب کردم. پاسخ او از همان ابتدا مثبت بود اما تعیین زمان دقیق برگزاری دیدار، زمان زیادی برد."

بر پایه این گزارش، ستاره پیشین تیم های فوتبال رئال مادرید و یوونتوس در تاریخ 31 ماه مه (11 خرداد) وارد سیدنی می شود و در یک دیدار خیریه در کالدونیای جدید به میدان می رود.

فیفا دو روز قبل از ورود زیدان به استرالیا، در سیدنی کنگره ای برپا خواهد کرد و باراتاد ابراز امیدواری کرد حضور زیدان در سیدنی، بخت استرالیا را برای میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 افزایش دهد.

تیم ملی استرالیا در روز برگزاری این دیدار خیریه در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2012 با عراق دیدار می کند بنابراین هیچ یک از بازیکنان این تیم در دیدار خیریه فوق حضور نخواهند داشت.