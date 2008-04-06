مشکلات ملی پوشان فوتسال برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان از روز گذشته برای حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا آغاز شده است. این تیم با حضور 20 بازیکن و در غیاب کاظم محمدی و مجید رئیسی که همراه تیم فوتسال پیکان به پرتغال سفر کرده اند برنامه های آماده سازی را دنبال می کند.

این تیم صبح و عصر در کمپ تیم ملی تمرین می کند و بازیکنان زندگی درون اردویی را در کمپ تیم های ملی پشت سر می گذارند اما مشکلات آنها در کمپ باعث شده تا شرایطی نه چندان ایده ال داشته باشند. بودجه اندک فدراسیون فوتبال و شرایط نابسامان این فدراسیون از زمان حضور کفاشیان باعث شده تا ملی پوشان فوتسال از نظر تغذیه و امکانات رفاهی به مشکل برخورد کند.

آنها که برخلاف ملی پوشان فوتسال حق استفاده از امکانات هتل المپیک را ندارند ناچارند در کمپ تیم های ملی آنهم در شرایطی نه چندان مناسب خود را مهیای حضور در آوردگاه قهرمانی آسیا کرده و از عنوان قهرمانی دوره گذشته دفاع کنند.

در این شرایط شاید خواسته های زیادی باشد که مربیان تیم ملی فوتسال تقاضای دیدار تدارکاتی کنند و انتظار داشته باشند فدراسیون فوتبال برای آنها که قهرمان آسیا هستند دیداری تدارکاتی در نظر بگیرد. شاید اگر تلاش کمیته فوتسال نبود همین بازی دوستانه با پرتغال هم برگزار نمی شد که با بی توجهی فدراسیون فوتبال پیش از آغاز سال جدید احتمال لغو آن وجود داشت.

از فدراسیون خبر می رسد که احتمال حضور در ازبکستان هم به احتمال زیاد منتفی است و تیم ملی کشورمان می بایست تا اواسط اردیبهشت ماه بدون بازی تدارکی و تنها با تمرین خود را آماده حضور در رقابت های آسیایی کند.

مربیان تیم ملی فوتسال کشورمان با این شرایط و در حالیکه 9 ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند، ملی پوشان را هدایت می کنند. آنها هم مانند تمام فوتسالی ها چوب ماندن زیر سایه فوتبال را می خورند.