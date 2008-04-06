مداحان خراسان جنوبی بیمه تأمین اجتماعی می شوند

حجت الاسلام احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: تاکنون تعدادی از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) این استان توسط بنیاد دعبل خزاعی بیمه شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد مداحان در خراسان جنوبی، این طرح ابتدا در مورد مداحان سطح سه به مرحله اجرا در می آید و در ادامه، مداحان سطح دو و سطح یک نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام رضایی اذعان داشت: اجرای این طرح گامی مهم در راستای حمایت و پشتیبانی از مداحان به شمار می رود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان از کلیه مداحان خراسان جنوبی خواست جهت تکمیل پرونده به دفاتر و نمایندگی های سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان مراجعه نمایند.