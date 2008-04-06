نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا رئیس کنگره جامعه پزشکان متخصص با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به شیوع انواع سرطان ها در کشور، محور اصلی این کنگره بر سرطان ها و پیشگیری از آنها تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه صنعتی شدن، آلودگی هوا، استعمال دخانیات، مصرف غذاهای آماده، فریزری و سرخ کرده باعث شیوع سرطان ها در سال های اخیر در ایران شده است؛ آگاهی رسانی به پزشکان را در زمینه های فوق به عنوان اهداف این کنگره عنوان کرد.

دکتر خسرونیا تصریح کرد: در این کنگره جدیدترین یافته ها در زمینه های خون، قلب، کلیه، بیماری های ریوی، اعصاب، روماتولوژی، کلیه ، نفرولوژی، گوارش، غدد مطرح خواهد شد.

وی هدف از برپایی این کنگره را افزایش دانش پزشکان در زمینه درمان های جدید از یک سو و از دیگر سو بررسی مشکلات پزشکان در حضور مسئولان جامعه پزشکی برشمرد.

رئیس نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصصان داخلی گفت: با توجه به شیوع مسمومیت افراد با گاز دی اکسید کربن مباحث مربوط به این حوزه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بررسی شیوع پدیده چاقی در جامعه، کاهش مصرف لبنیات، افزایش تنقلات در جامعه و ... از دیگر مباحثی است که طی روزهای برپایی کنگره مورد بحث و هم اندیشی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

دکتر خسرونیا همچنین از برپایی دو کارگاه در زمینه آندوسکوپی دستگاه گوارش و اسپرومتری ( دستگاه سنجش تنفس) نیز خبر داد.

رئیس نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصصان داخلی گفت: همچنین برای پزشکان شرکت کننده در این کارگاه شامل متخصصین داخلی، فوق تخصص های داخلی، پزشکان عمومی و جراحان عمومی از وزارت بهداشت درخواست امتیاز شده که به محض موافقت با آن مراتب اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت داشتن گواهی برای پزشکانی که در مطب هایشان از وسایل فوق استفاده می کنند، برای این گروه از پزشکان گواهی صادر خواهد شد.