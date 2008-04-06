برای گسترش روابط روسیه - آمریکا تلاش خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"جرج بوش" در شهر سوچی روسیه با مدودوف دیدار کرد که در این دیدار رئیس جمهوری جدید روسیه ابراز امیدواری کرد که در تقویت بدون وقفه روابط دوجانبه با آمریکا قدم در جای پای "ولادیمیر پوتین" بگذارد.

وی افزود: طی هشت سال گذشته، بوش و پوتین برای پیشبرد روابط آمریکا-روسیه اقدامهای زیادی انجام دادند و این رابطه عامل مهمی در امنیت بین المللی است.

مدودوف خاطر نشان کرد:" خواهان آن هستم که سهم خود را در ادامه این کار انجام دهم." بوش هم گفت که می خواهد او را بهتر بشناسد.

قرار است مدودوف هفتم می (18 اردیبهشت ماه) ریاست جمهوری را از پوتین تحویل بگیرد.

"جرج بوش" و "ولادیمیر پوتین" امروز یکشنبه باهم دیدار کردند. این دیدار آخرین دیدار پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه با بوش به شمار می رود.