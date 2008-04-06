افزایش 16 درصدی تصادف خسارتی در ایام تعطیلات در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سردار حمید عطایی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام تعطیلات میزان تلفات جاده ای منجر به فوت بیش از 33 درصد و میزان مجروحین ناشی از تصادفات راه های استان نزدیک چهار درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: در مدت زمان اجرای طرح نوروزی در استان بالغ بر 49 هزار برگ جریمه برای رانندگان خاطی صادر شده که اکثر آنها به دلیل سرعت و سبقت غیر مجاز بوده است.

سردار عطایی افزود: همچنین در مدت زمان اجرای این طرح در استان کردستان، 580 دستگاه خودرو و یک هزار 140 موتورسیکلت به دلیل تخلف پر خطر توقیف شده اند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار نفر روز نیروی انتظامی در استان کردستان در ایام نوروز اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی در کردستان بیش از پنج هزار نفر روز عوامل اجرایی و نزدیک به دو هزار نفر روز عوامل پشتیبانی و نظارت از سوی نیروی انتظامی استان کردستان صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: همچنین در ایام تعطیلات 21 چادر و 16 ایستگاه پلیس در مناطق مختلف استان استقرار یافته به مسافران و گردشگران نوروزی خدمات مختلف ارائه کرده اند.

سردار عطایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه جرایم مختلف در ایام تعطیلات در استان کردستان، گفت: وضعیت امنیتی استان در تعطیلات نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته ارتقا قابل ملاحظه ای داشته است به نحوی که در بخش سرقت خودرو با کاهش 62 درصدی و در بخشهای سرقت مسلحانه و قتل نیز با کاهش 100 درصدی مواجه بوده ایم.