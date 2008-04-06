آذربایجان شرقی رئیس هیئت پینگ پنگ خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، ظهر امروز مجمع انتخابات هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی پس از مدتها سرانجام تشکیل شده و "ایوب دواتگر ظهیری" به عنوان رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی برگزیده شد.

این جلسه با حضور مدیرکل تربیت بدنی و دبیر فدراسیون پینگ پنگ کشور در تبریز انجام شد و ایوب دواتگر ظهیری با 11 رأی برای مدت چهار چهار سال به عنوان رئیس هیئت این استان انتخاب شد.

ظهیری رئیس جدید هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی ضمن اشاره به اینکه این استان در سال های نه چندان دور یکی از قطب های ایران بود گفت: تلاش ما برای بازگردان جایگاه واقعی تنیس روی میز آذربایجان شرقی در سطح کشور معطوف خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم جذب حمایت‌کننده‌های مالی و حضور تیم‌های پینگ پنگ کارخانجات دولتی و خصوصی در مسابقات قهرمانی کشور افزود: تامین بودجه لازم برای برگزاری رقابت های کشوری در استان و ایجاد صندوق حمایت از پینگ پنگ بازان استان از دیگر طرح های هیئت جدید خواهد بود.

طی سال های اخیر پینگ پنگ این استان به دلایل مختلف با رکود قابل ملاحظه ای مواجه شده و ورزشکاران این رشته جایگاه خود را در تیم های ملی از دست داده اند.