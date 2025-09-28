  1. استانها
  2. همدان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

اعضای بدن مادر همدانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

اعضای بدن مادر همدانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

همدان- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اهدای عضو مادر همدانی به چندین بیمار نیازمند اهدای عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی اظهار کرد: زنده یاد معصومه بیاتی صائب ۵۱ ساله، اهل و ساکن همدان که به دنبال انوریسم مغزی دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان بعثت بخش ICU-G2 بستری شده بود، با رضایت خانواده، امید به زندگی را به بیماران نیازمند عضو هدیه کرد.

وی افزود: متأسفانه علیرغم تلاش تیم پزشکی بیمارستان بعثت برای نجات جان ایشان، مرگ مغزی وی مسجل شد و با بخشش خانواده اش جاودانه شد.

دکتر غلامرضا کلوندی ضمن تسلیت به خانواده ایشان و طلب غفران و رحمت الهی برای وی، از حرکت زیبا و انسان دوستانه خانواده اش در کمک به بیماران نیازمند، قدردانی و تشکر کرد.

وی پایان خاطرنشان کرد: با رضایت خانواده آن مرحومه در روز ۴ مهرماه دو کلیه، کبد و نسوج وی به بیماران نیازمند اهدا گردید.

کد خبر 6604253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها