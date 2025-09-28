اعضای بدن مادر همدانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی اظهار کرد: زنده یاد معصومه بیاتی صائب ۵۱ ساله، اهل و ساکن همدان که به دنبال انوریسم مغزی دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان بعثت بخش ICU-G2 بستری شده بود، با رضایت خانواده، امید به زندگی را به بیماران نیازمند عضو هدیه کرد.

وی افزود: متأسفانه علیرغم تلاش تیم پزشکی بیمارستان بعثت برای نجات جان ایشان، مرگ مغزی وی مسجل شد و با بخشش خانواده اش جاودانه شد.

دکتر غلامرضا کلوندی ضمن تسلیت به خانواده ایشان و طلب غفران و رحمت الهی برای وی، از حرکت زیبا و انسان دوستانه خانواده اش در کمک به بیماران نیازمند، قدردانی و تشکر کرد.

وی پایان خاطرنشان کرد: با رضایت خانواده آن مرحومه در روز ۴ مهرماه دو کلیه، کبد و نسوج وی به بیماران نیازمند اهدا گردید.