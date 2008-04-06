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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

"رودکی" از 25 فروردین به تالار وحدت بازمی‌گردد

نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به کارگردانی علی پویان اجرای مجدد خود را از 25 فروردین در تالار وحدت آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار وحدت اعلام کرد این تالار در روزهای آغازین بهار میزبان نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" نوشته ایوب آقاخانی به کارگردانی علی پویان خواهد بود. این نمایش که اجرای خود را در روزهای پایانی سال 86 شروع کرده بود، از 25 فروردین ادامه اجرای خود از سر خواهد گرفت.

در این نمایش بازیگرانی نظیر ایرج راد، اصغر همت، الهام پاوه‌نژاد و هنرمندان دیگر عرصه تئاتر ایفای نقش می‌کنند. فرزانه کابلی طراحی حرکات و مجید درخشانی آهنگسازی این اثر را بر عهده دارند. تالار وحدت هر روز جز شنبه‌ها از ساعت 18:30 میزبان علاقمندان به تئاتر خواهد بود.

کد مطلب 660426

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