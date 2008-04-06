برنامه زمانبندی مسابقات جهانی برنامه نویسی ACM

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین مرحله نهایی رقابت بین المللی برنامه نویسی دانشگاهی انجمن ماشینهای محاسباتی (ACM) از امروز (ششم) آوریل تا دهم این ماه (18 تا 22 فروردین) در کانادا برگزار می شود.

در مرحله مقدماتی این دوره از رقابتها در مجموع 6 هزار و 700 تیم از هزار و 821 دانشگاه از 83 کشور دنیا در 213 سایت از سپتامبر تا دسامبر 2007 با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 100 تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

آمریکا با 20 تیم شرکت کننده در این مسابقات بیشترین شرکت کننده را به خود اختصاص داده است. چین، روسیه و کانادا نیز با تیمهای مختلفی در این مسابقات حاضر شده اند.

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مسئولان برگزاری این مسابقات امروز بعد ظهر (به وقت آلبرتا) را به بررسی دقیق رایانه های همراه شرکت کنندگان و محتوای داخل آنها اختصاص داده اند.

آنها همچنین توصیه های لازم به شرکت کنندگان برای انجام تغییرات لازم در رایانه ها را به شرکت کنندگان ارائه می کنند.

بر اساس زمان بندی صورت گرفته این مسابقات از پس فردا (سه شنبه) و با برگزاری مراسم افتتاحیه (در ساعت 10 و 30 دقیقه به وقت محلی) رسما آغاز به کار خواهد کرد.

تیم دانشگاه صنعتی شریف نیز به این مسابقات اعزام شده است.