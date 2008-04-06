توجه به توسعه بخش تخصصی سازمان آتش نشانی در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس داود براتی با بیان این مطالب از برگزاری دوره آموزشی ویژه نیروهای عملیاتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در راستای افزایش توان تخصصی و ارتقای سطح کارشناسی نیروهای سازمان ، یک دوره آموزشی سه ماهه با همکاری مرکز آموزش عالی معتبر مورتون انگلستان در سازمان آتش نشانی تهران برگزار می شود.

وی افزود: این دوره با موضوع بررسی علل حریق و حوادث با حضور اساتید مجرب کشور انگلستان برگزار می شود.

براتی خاطر نشان کرد: به منظور بهره وری بیشتر از امکانات موجود به گونه ای برنامه ریزی کردیم که نیروهای عملیاتی در حین خدمت و یا زمان ورود به سازمان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و در رشته های فنی و مرتبط هستند ، در طرح ارتقای توان تخصصی و کارشناسی به کار گرفته شوند و دوره آموزشی مذکور را سپری کنند.

معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، افزود: بدیهی است این نیروها می توانند نقش موثری در تحقق اهداف و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ایفا کنند.

به گفته وی ، حوزه حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی همچنین با حضور در صنایع مختلف در زمینه های مختلف از جمله تهیه طرح ایمنی ، صدور دستورالعمل ایمنی و ارزیابی سیستم های ایمنی و همچنین تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و ارتقای مستمر ایمنی در اماکن و صنایع مختلف تلاش خواهد کرد.

براتی در پایان گفت: حوزه پیشگیری در سال گذشته در زمینه های نظارت بر ساخت و ساز از جنبه اعمال فاکتورهای ایمنی و همچنین نظارت بر ایمنی اماکن شهر به ویژه ساختمان های عمومی و پرخطر فعالیت شایان توجهی را انجام داده و در سال جاری نیز در دستور کار خود دارد.