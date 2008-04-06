هفت خانه قرآن روستایی در شهرستان سرایان راه اندازی می شود

حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند هدف از افتتاح این مراکز قرآنی در روستاها را ارتقاء سطح فرهنگی و قرآنی این مناطق عنوان کرد و اظهار داشت: خانه های قرآنی در این روستاها زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری دهیاری و شوراهای اسلامی روستاها فعالیت خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرایان یادآور شد: این خانه های قرآنی در روستاهای دوست آباد، بسطاق، زنگو، مصعبی، کریمو، دو حصاران و بغداده راه اندازی خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرحهای مختلف قرآنی در سال جاری به زودی شاهد تحول قرآنی در سطح این منطقه باشیم.