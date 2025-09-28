به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در آیین رونمایی از نرم افزار مجموعه آثار معظم له (نسخه ۴) تولید شده از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی کلام موسسه امام صادق (ع) قم با تأکید بر اهمیت ایجاد نهادهای علمی در حوزه علم کلام، اظهار کرد: باید بدانیم که مسأله ایجاد مرکز تخصصی کلام اسلامی یک ضرورت زمان بود و هر عصری اقتضائات و تقاضاهای خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به شرایط و نیازهای فکری جامعه بی‌تفاوت بود؛ مرحوم آیت‌الله فاضل با درک خطر حرکت‌های الحادی که در کشور در حال شکل‌گیری بود، تأسیس مرکز کلام را یکی از ضرورت‌های اساسی برای دفاع از معارف دینی و اعتقادات اسلامی دانستند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام صادق (ع) با اشاره به رشد و بالندگی این مراکز، افزود: امام صادق (ع) در روایتی فرمودند مراد از «زمان»، زمان فلسفی نیست بلکه منظور، اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه است. کسی که بر شرایط زمان خود آگاه باشد و نیازها را بشناسد، گرفتار انحراف نمی‌شود و می‌تواند مسیر صحیح را تشخیص دهد.

این مرجع تقلید با تبیین شرایط دوران امام صادق (ع) گفت: در آن زمان برخی می‌گفتند «ایمان داشتن کافی است و اگر معصیت هم نکنی اشکالی ندارد»؛ اما متأسفانه چنین نگاهی ناقص و گمراه‌کننده است و امام صادق (ع) با درک خطر این جریان‌های فکری، خود پیشگام در مقابله با آن شد و اهتمام جدی به آینده‌نگری و پاسخگویی به شبهات و انحرافات داشت.

آیت‌الله سبحانی ادامه داد: امروز نیز باید از آن سیره درس گرفت؛ همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»؛ یعنی هرچه می‌توانید برای آینده آمادگی فراهم کنید که این دستور تنها در عرصه نظامی محدود نمی‌شود بلکه ناظر بر همه حوزه‌هاست و نشان‌دهنده اهمیت آینده‌نگری است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه علمیه بیان داشت: ما باید بررسی کنیم که برای آینده چه تعداد مبلغ، محقق و استاد در عرصه‌های گوناگون نیاز داریم؛ در فقه، در تفسیر، در کلام و در تبلیغ. حوزه علمیه اگر می‌خواهد پاسخگوی نیازهای دینی و فکری نسل‌های آینده باشد باید امروز برای تربیت این نیروها برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌محور داشته باشد.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اظهار کرد: اگر حوزه علمیه به این آینده‌نگری اهتمام بورزد، می‌تواند در برابر جریان‌های الحادی، شبهات نوپدید و نیازهای اعتقادی جامعه ایستادگی کند و رسالت تاریخی خود را در صیانت از معارف اهل‌بیت (ع) و هدایت نسل‌ها به‌خوبی ایفا نماید.