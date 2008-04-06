برنامه ریزی سه گانه برای اقتصاد ایران

سید حسین هاشمی در گفتگو با مهر گفت: اقتصاد ایران در سال جدید در 3 حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیازمند برنامه‌ریزی اساسی و سیاست‌های صحیح و جامع اقتصادی است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر یک از این 3 حوزه، چالش‌ها و قابلیت‌هایی دارند، یکی از محورهای مهم در اقتصاد هر کشور را توان تولید آن دانست.

وی ادامه داد: هر کشوری که دارای تولیدی قوی ‌تر است، اقتصاد قوی ‌تری دارد و اقتصاد قوی ‌تر، پیاده کردن عدالت اجتماعی را که هدف متعالی انقلاب اسلامی ما بوده آسانتر می‌کند.

هاشمی افزود: ایران در بخش تولید خصوصا صنعت و معدن از مزایای نسبی قابل توجهی برخوردار است، بنابراین، ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه‌های مردم به بخش تولید، باید در اولویت دولت قرار گیرد.

وی در خصوص سرمایه گذاری نیز، افزود: مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود در مشهد به خوبی به این امر اشاره کردند که سرمایه‌گذاری در تولید، عبادت است، بنابراین در سال جدید باید این فرهنگ حضور مردم در سرمایه‌گذاری خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به شعار ملی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرکس در این بخشها سرمایه‌گذاری کند و موجبات کاهش بیکاری در آنها را فراهم کند، باید به دیده ارزش به آن نگاه کرد.

به گفته وی این بهترین راهکاری است که با اتخاذ آن می‌توان نقدینگی 150 هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه را که تاکنون اثر منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته، کاهش داد و به جای آنکه نقدینگی سرگردان موجب افزایش تورم شود، آن را به بخش تولید سوق داد.

هاشمی گفت: در صورت کنترل نقدینگی و هدایت آن، این مسئله به عنوان یک توفیق بزرگ تلقی خواهد شد و بهره آن، این است که به توانمند شدن اقتصادی ملی کمک می‌کند و ظرفیت نامناسب اشتغال را نیز بهبود می‌بخشد و نیازهای کشور نیز از این طریق، تامین خواهد شد.

وی اظهارداشت: این بحث، مستلزم داشتن زبان مشترک بین تمام مسئولان کشور است که ایجاد اطمینان و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد تا منابع داخلی و خارجی ایرانیان و حتی پول‌های سرگردان خارجی را بتوان به داخل کشور هدایت کرد که خوشبختانه مزیت‌های ما برای سرمایه‌گذاری خوب است و می‌توان سال جدید را جهت اهداف عالیه نظام، امیدوارکننده دانست. در غیر این صورت، نمی‌توان به بهبود وضعیت سه حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال امید داشت.