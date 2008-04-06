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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

"گلستان هنر" زمستانی دیر آمد

"گلستان هنر" زمستانی دیر آمد

دهمین شماره فصلنامه "گلستان هنر" (در تاریخ هنر و معماری ایران زمین) ویژه زمستان 86 با سیر تحول نقش برجسته‌های صخره‌ای ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره زمستانی فصلنامه "گلستان هنر" با آداب نامه های مشق در مقام منابع تاریخ هنر ایران آغاز می شود. کتاب خانه و صورت خانه در مکتب هرات، خوشنویسی در اوایل دوره صفویه، مهر و سجل احمد نیریزی و قطعه خطی از گوهرشاد؛ دختر میرعماد در ادامه آمده است.

در بخش دیگری از این فصلنامه مطالبی آمده چون "جاده ابریشم یا جاده کاغذ؟"، فرهنگ چاپ در اواخر عصر قاجار و کاریکاتورهای کشکول، نسخه مصور دیوان سلطان احمد جلایر و هفت وادی منطق الطیر، کتاب آرایی ظفرنامه ها در مکتب شیراز و بررسی سه نسخه ظفرنامه در سده های نهم و دهم، سیر تحول هنری نقش برجسته های صخره ای ایران، بررسی کتاب "کتیبه های یادمانی سده های نخست اسلامی در ایران و ماوراء النهر" در یک مقاله، بررسی کتاب "آثار هرات" و نمایه پدیدآورندگان سه سال نخست این فصلنامه.

دهمین شماره فصلنامه "گلستان هنر" (در تاریخ هنر و معماری ایران زمین) ویژه زمستان 86 به مدیرمسئولی میرحسین موسوی و سردبیری مهرداد قیومی بیدهندی در 120 صفحه به قیمت 2500 تومان در دسترس علاقمندان است.

کد مطلب 660459

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