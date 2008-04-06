"گلستان هنر" زمستانی دیر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره زمستانی فصلنامه "گلستان هنر" با آداب نامه های مشق در مقام منابع تاریخ هنر ایران آغاز می شود. کتاب خانه و صورت خانه در مکتب هرات، خوشنویسی در اوایل دوره صفویه، مهر و سجل احمد نیریزی و قطعه خطی از گوهرشاد؛ دختر میرعماد در ادامه آمده است.

در بخش دیگری از این فصلنامه مطالبی آمده چون "جاده ابریشم یا جاده کاغذ؟"، فرهنگ چاپ در اواخر عصر قاجار و کاریکاتورهای کشکول، نسخه مصور دیوان سلطان احمد جلایر و هفت وادی منطق الطیر، کتاب آرایی ظفرنامه ها در مکتب شیراز و بررسی سه نسخه ظفرنامه در سده های نهم و دهم، سیر تحول هنری نقش برجسته های صخره ای ایران، بررسی کتاب "کتیبه های یادمانی سده های نخست اسلامی در ایران و ماوراء النهر" در یک مقاله، بررسی کتاب "آثار هرات" و نمایه پدیدآورندگان سه سال نخست این فصلنامه.

دهمین شماره فصلنامه "گلستان هنر" (در تاریخ هنر و معماری ایران زمین) ویژه زمستان 86 به مدیرمسئولی میرحسین موسوی و سردبیری مهرداد قیومی بیدهندی در 120 صفحه به قیمت 2500 تومان در دسترس علاقمندان است.