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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مصوبه شورای دانشگاه شیراز برای تاسیس دانشکده فناوریهای نوین

مصوبه شورای دانشگاه شیراز برای تاسیس دانشکده فناوریهای نوین

رئیس دانشگاه شیراز گفت : جمع بندی راه اندازی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شیراز در هیئت رئیسه و شورای این دانشگاه صورت گرفت.

دکتر محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کارهای سخت افزاری و نرم افزاری راه اندازی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شیراز در حال انجام است و تلاش می شود این دانشکده هر چه سریعتر شکل بگیرد و بتوانیم هر چه سریعتر دانشجوی دکتری در این دانشکده جذب کنیم.

رئیس دانشگاه شیراز در خصوص اخذ مجوز راه اندازی دانشکده فناوریهای نوین از سوی وزارت علوم گفت: مشکلی از آن جهت وجود ندارد.

دکتر صادقی اواخر سال 86 نیز از برنامه ریزی برای مهیا کردن فضای فیزیکی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شیراز خبر داده و گفته بود: رشته هایی که در این دانشکده راه اندازی می شود با تاکید بر گرایش های بین رشته ای هستند.

کد مطلب 660465

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