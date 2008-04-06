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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

سالانه 60 هزار نفر در اثر تغییرات آب و هوایی می میرند

سالانه 60 هزار نفر در اثر تغییرات آب و هوایی می میرند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهداشت مرکزی خراسان رضوی گفت: بلایای ناشی از تغییر آب و هوا باعث مرگ سالانه 60هزار نفر می شود که رقم قابل توجهی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رضا مجدی ظهر امروز در همایش حفاظت از سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی که به مناسبت هفته سلامت در تالار ابن سینای مشهد برگزار شد گفت: مرگ سالانه 60 هزار نفر به علت تغییر آب و هوا مسئله نگران کننده ای است.

رئیس اداره بهداشت مرکزی خراسان رضوی گفت: مسئله حفاظت سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی شعار روز جهانی بهداشت سال 2008 است لذا سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی رفاه کامل اجتماعی، معنوی، روحی و جسمی تعریف می شود نه فقط نداشتن معلولیت و بیماری.

وی اظهار داشت: سالانه حدود هزار و 500 میلیون در اثر اسهال و چهار میلیون مرگ زیر پنج سال مشاهده می شود که علیت اصلی آنها عدم دسترسی به آب سالم و آلودگی هوا و خاک است.

دکتر مجدی در ادامه بهداشت هوا را عامل اصلی کاهش بیماری های قلبی، عروقی دانست و افزود: ما در استان خوشبختانه با داشتن 1018 خانه بهداشت در مورد کلر سنجی آب در روستاها مشکلی نداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یکی از اقدامات مفید جهت پاکسازی و آلودگی هوای استان در سال گذشته را جمع آوری قلیان از سفره خانه های سنتی غیر مجاز معرفی کرد.

وی در ادامه بحث سلامت آب و هوا دو عامل همکاری بین بخشی از اصول اولیه PHC و مشارکت مردم را مهم تلقی کرد و اظهار داشت: در این زمینه یکی از مصوبه های سال قبل این اداره طرح جامع پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق بوده که به دستگاه ها ابلاغ شده است.

دکتر مجدی در پایان سال نوآوری و شکوفایی را پله های موفقیت برای رسیدن به افق 1404 دانست و افزود: امیدواریم که در این سال همکاری بین بخش در جهت تضمین سلامت آب و هوا با حمایت مردم به نهایت شکوفایی خود برسد. 

کد مطلب 660467

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