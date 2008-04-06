سالانه 60 هزار نفر در اثر تغییرات آب و هوایی می میرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رضا مجدی ظهر امروز در همایش حفاظت از سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی که به مناسبت هفته سلامت در تالار ابن سینای مشهد برگزار شد گفت: مرگ سالانه 60 هزار نفر به علت تغییر آب و هوا مسئله نگران کننده ای است.

رئیس اداره بهداشت مرکزی خراسان رضوی گفت: مسئله حفاظت سلامت در برابر تغییرات آب و هوایی شعار روز جهانی بهداشت سال 2008 است لذا سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی رفاه کامل اجتماعی، معنوی، روحی و جسمی تعریف می شود نه فقط نداشتن معلولیت و بیماری.

وی اظهار داشت: سالانه حدود هزار و 500 میلیون در اثر اسهال و چهار میلیون مرگ زیر پنج سال مشاهده می شود که علیت اصلی آنها عدم دسترسی به آب سالم و آلودگی هوا و خاک است.

دکتر مجدی در ادامه بهداشت هوا را عامل اصلی کاهش بیماری های قلبی، عروقی دانست و افزود: ما در استان خوشبختانه با داشتن 1018 خانه بهداشت در مورد کلر سنجی آب در روستاها مشکلی نداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یکی از اقدامات مفید جهت پاکسازی و آلودگی هوای استان در سال گذشته را جمع آوری قلیان از سفره خانه های سنتی غیر مجاز معرفی کرد.

وی در ادامه بحث سلامت آب و هوا دو عامل همکاری بین بخشی از اصول اولیه PHC و مشارکت مردم را مهم تلقی کرد و اظهار داشت: در این زمینه یکی از مصوبه های سال قبل این اداره طرح جامع پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق بوده که به دستگاه ها ابلاغ شده است.

دکتر مجدی در پایان سال نوآوری و شکوفایی را پله های موفقیت برای رسیدن به افق 1404 دانست و افزود: امیدواریم که در این سال همکاری بین بخش در جهت تضمین سلامت آب و هوا با حمایت مردم به نهایت شکوفایی خود برسد.