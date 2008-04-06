نشست خبری جشنواره فیلم کن به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاعرسانی سینمای اروپا اعلام کرد با این شرایط بخش هفته منتقدان بینالمللی (SIC) روز دوشنبه 21 آوریل (دوم اردیبهشت) برنامه امسال خود را اعلام میکند و برنامههای بخش دوهفته کارگردانان نیز روز سهشنبه 22 آوریل (سوم اردیبهشت) اعلام میشود.
بخش دوهفته کارگردانان در جشنواره 61 چهلمین سال خود را جشن میگیرد و به همین مناسبت قرار است 18 مه (29 اردیبهشت) مراسمی با حضور فیلمسازان دنیا برگزار شود. در همان روز مستند 15×40 ساخته اولیویه جهان تولید مشترک MK2 و شبکه چهار فرانسه پخش میشود و در آن تاریخ این بخش جنبی جشنواره کن بررسی شده است. فیلم جهان شامل گفتگوهایی با حدود 30 فیلمساز از جمله میشائل هانکه، استفن فریرز، تئو آنجلوپولوس و آتوم اگویان است.
گذشته از این اولیویه پر، رئیس بخش دوهفته کارگردانان به مناسبت چهلمین سال برگزاری این بخش، برنامههای مرور آثار در نظر گرفته که از 16 تا 29 آوریل در پاریس برگزار میشود و بعد تا نیمه دوم سال 2008 در شهرهای آتن، رم، بخارست، نیویورک، لس آنجلس، بیروت، سئول و بوئنوس آیرس ادامه مییابد.
شصت و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم کن از 14 تا 25 مه (25 اردیبهشت تا پنج خرداد) برگزار میشود و هیئت داوران به ریاست شان پن فیلم برنده جایزه نخل طلا را مشخص میکند.
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