۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

رونمایی نخستین بارکدخوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان در اصفهان

اصفهان - نخستین بارکد خوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان هم‌زمان با هفته گردشگری و هفته گرامیداشت ناشنوایان با حضور مسئولان کشوری و استانی در کاخ موزه چهلستون رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استند بارکد خوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان در محوطه مجموعه جهانی کاخ‌موزه چهل‌ستون ظهر یکشنبه رونمایی شد.

این ابتکار به ناشنوایان و کم‌شنوایان امکان می‌دهد تا با استفاده از زبان اشاره به اطلاعات غنی مربوط به تاریخ، معماری و ارزش‌های فرهنگی بناهای تاریخی دسترسی یابند و تجربه‌ای جامع‌تر و لذت‌بخش‌تر از بازدید خود داشته باشند.

اعظم مهره‌کش، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان در حاشیه این مراسم، بر اهمیت توجه به نیازهای اقشار مختلف جامعه، به ویژه ناشنوایان، در حوزه گردشگری تأکید و ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند الگویی برای سایر مجموعه‌های تاریخی و گردشگری کشور قرار گیرد.

وی افزود: ما معتقدیم که میراث‌فرهنگی متعلق به همه است و باید تلاش کنیم تا موانع موجود بر سر راه دسترسی همگان به این گنجینه‌های ارزشمند برطرف شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین مانند استند بارکد و محتوای دیجیتال به زبان اشاره، نه‌تنها تجربه بازدید را برای ناشنوایان بهبود می‌بخشد، بلکه به معرفی بهتر و عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ ایران به این قشر کمک شایانی خواهد کرد.

پرواز بادبادک‌ها یکی از برنامه‌های جانبی این مراسم بود که باهدف آگاه‌سازی و دیده شدن کودکان ناشنوایان و آشنای با مشکلات آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.

