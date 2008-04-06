کاشمر اولین شهر مدیترانه شرقی در شبکه جهانی جامعه ایمن است

دکتر محمد رضا مجدی ظهر امرو ز در حاشیه همایش روز جهانی بهداشت در تالار ابن سینا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شهر کاشمر به عنوان اولین شهر در مدیترانه شرقی و ایران است که به شبکه جهانی جامعه الیمن پیوست.

رئیس اداره بهداشت مرکزی مشهد تصریح کرد: در شانزدهمین کنفرانس جهانی جامعه ایمن که سال گذشته در تهران برگزار شد از سه شهر مطرح شده ایران تنها کاشمر از خراسان رضوی توانست شرایط شش گانه احراز صلاحیت را به خود اختصاص دهد.

دکتر مجدی با اشاره به اینکه هدف اصلی کمیته های عضو شبکه جهانی ایمن قرار گرفتن عامل مسئولین شهری و استانی در بطن حوادث و سوانح است افزود: خوشبختانه پس از اتمام کنفرانس تهران کاشمر در بازرسی کارشناسان جهانی بهداشت نیز مورد تائید قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشگی مشهد اظهار داشت: رئیس در این کمیته ها معمولا فرمانداران شهرهای و دبیر آن مدیر شبکه بهداشت و درمان است.

دکتر مجدی در ادامه پیوستن شهر بردسکن در سال 87 به این شبکه را از موفقیتهای خراسان رضوی معرفی کرد و تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری شهر بردسکن نیز به عضویت این شبکه جهانی در می آید.

وی در پایان شهر کاشمر را به عنوان صد و پانزدهمین عضو این شبکه جهانی و در ادامه آن شهرستان بردسکن از خراسان رضوی را یکی از زیر بناهای اصلی این استان در سال نوآوری و شکوفایی معرفی کرد.



