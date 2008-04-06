  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

برنامه هفته سلامت سازمان فرهنگی هنری شهرداری اعلام شد

پایگاه ویزیت رایگان کودکان، نمایشگاه عرضه داروهای سنتی،‌‌ آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش تغذیه سالم از برنامه‌هایی است که در هفته سلامت از 18 تا 24 فروردین به همت فرهنگسرای سلامت در منطقه چهار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد اجرای نمایش‌های خیابانی،‌ برپایی سفره حاجت،‌ جنگ خنده، ‌نمایش فیلم کمدی، مسابقه خوشنویسی، اجرای برنامه سالمترین غذا و تمیزترین نانوایی محله از دیگر برنامه‌هایی است که در فرهنگسرای سلامت در بلوار دلاوران، آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند برگزار می‌شود.

فرهنگسرای دختران برای افزایش آگاهی شهروندان درباره روش‌های پیشگیری از بیماری‌‌های قلبی همایش ضربان زندگی را روزهای 20 و 21 فروردین برگزار می‌کند. در این همایش با مشارکت خانه سلامت شهرداری تهران نقش تغذیه در سلامت قلب بررسی و نکات برجسته در پیشگیری از بیماری‌های قلبی معرفی می‌شود. فرهنگسرای دختران در بلوار فردوس است.

فرهنگسرای ابن‌سینا نیز همایش بیماری‌های قلبی، پیشگیری و راهکارها را روزهای  18، 20 و 22 فروردین ساعت 10 صبح در محل این فرهنگسرا به نشانی شهرک قدس، ایران زمین شمالی برگزار می‌کند. کارگاههای سلامت نیز از سوی فرهنگسرای بانو از 17 تا 22 فروردین با موضوع رژیم سلامتی و تغذیه کودکی و بلوغ، کودک و سلامتی، رژیم سلامتی و ... برگزار می‌شود.

برپایی ایستگاه‌های مشاوره رایگان در زمینه‌های سلامت کودکان، بهداشت روانی، تغذیه و رژیم درمانی، پیکرسنجی، قلب و عروق، دیابت،‌ هموفیلی و ... از جمله برنامه‌هایی است که به مناسبت هفته سلامت در فرهنگسرای طبیعت به نشانی فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره برپا می‌شود.

کد مطلب 660479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها