برنامه هفته سلامت سازمان فرهنگی هنری شهرداری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد اجرای نمایشهای خیابانی، برپایی سفره حاجت، جنگ خنده، نمایش فیلم کمدی، مسابقه خوشنویسی، اجرای برنامه سالمترین غذا و تمیزترین نانوایی محله از دیگر برنامههایی است که در فرهنگسرای سلامت در بلوار دلاوران، آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند برگزار میشود.
فرهنگسرای دختران برای افزایش آگاهی شهروندان درباره روشهای پیشگیری از بیماریهای قلبی همایش ضربان زندگی را روزهای 20 و 21 فروردین برگزار میکند. در این همایش با مشارکت خانه سلامت شهرداری تهران نقش تغذیه در سلامت قلب بررسی و نکات برجسته در پیشگیری از بیماریهای قلبی معرفی میشود. فرهنگسرای دختران در بلوار فردوس است.
فرهنگسرای ابنسینا نیز همایش بیماریهای قلبی، پیشگیری و راهکارها را روزهای 18، 20 و 22 فروردین ساعت 10 صبح در محل این فرهنگسرا به نشانی شهرک قدس، ایران زمین شمالی برگزار میکند. کارگاههای سلامت نیز از سوی فرهنگسرای بانو از 17 تا 22 فروردین با موضوع رژیم سلامتی و تغذیه کودکی و بلوغ، کودک و سلامتی، رژیم سلامتی و ... برگزار میشود.
برپایی ایستگاههای مشاوره رایگان در زمینههای سلامت کودکان، بهداشت روانی، تغذیه و رژیم درمانی، پیکرسنجی، قلب و عروق، دیابت، هموفیلی و ... از جمله برنامههایی است که به مناسبت هفته سلامت در فرهنگسرای طبیعت به نشانی فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره برپا میشود.
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