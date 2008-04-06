110 پاتوق محله طراحی می شود / اتمام نصب پلاک های آبی تا نیمه تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس گلشنی ، معاون آموزش امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سما گفت: در راستای دستیابی به هویت های محلی و تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان سال گذشته 88 پاتوق محله را طراحی کردیم و امسال نیز 110 پاتوق محله را طراحی خواهیم کرد .

وی افزود : 22 پا توق محله ای را در مناطق 22 گانه تهران به عنوان الگو طراحی خواهیم کرد که این پاتوق ها ویژگی های خاصی خواهند داشت ودخالت سازمان در طراحی واجرای آن بیشتر از سایر پاتوق ها خواهد بود.

گلشنی تاکید کرد : طراحی 3 پاتوق فرا محله ای نیزدر دستور کار امسال قرار دارد که یکی از این پاتوق های فرامحله ای در میدان تسلیحات قراردارد و دو پاتوق دیگر هنوز جانمایی نشده است .

معاون آموزش امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه برنامه های این سازمان در رابطه با پاتوق های محله ای تحقق یافته گفت:سال پیش قول داده بودیم که 88 پاتوق محله ای طراحی کنیم که این طرح به طور کامل اجرایی شد وامسال نیز وعده کرده بودیم که 110 پاتوق به آمار هایمان اضافه شود که بیش از قولی که داده بودیم در برنامه پیش بینی کرده ایم و امیدواریم بر اساس برنامه سال 88، 310 پاتوق به این آمار اضافه شود.

وی با اشاره به آغاز نصب پلاک های آبی گفت : سازمان سال جدید را با نصب پلاک های آبی ساختمان های تهران آغاز کرد که یکی از پروژه های بزرگ این سازمان به حساب می آید.

گلشنی با بیان اینکه 80 درصد کار شناسایی ساختمان های تمام شده است ،افزود: شماره گذاری براساس اولویت های منطقه ای انجام خواهد شد و پلاک گذاری از مناطق 15-20،9-10،21-22 و13آغاز می شود و تا اواخر مرداد نیز به پایان خواهد رسید .

معاون آموزش امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران در مورد پاکسازی سطح شهر تهران از برچسب های تبلیغاتی گفت : به طور گسترده سطح شهر را از اینگونه تبلیغات پاکسازی خواهیم کرد و سپس با شرکت هایی که به طور غیر مجاز اقدام به چسباندن برچسب های تبلغاتی کنند بر خورد های جدی تری می شود و حداقل یک میلیون تومان جریمه برای این متخلفان در نظر گرفته شده است .

گلشنی رویکرد سال 87 این سازمان را رویکرد محله ای دانست و از میزان تحقق برنامه شورایاران محلات به عنوان شاخص عملکرد فعالیت های این سازمان در سال آینده یاد کرد.