تدابیر دولت برای تسهیل تأمین مسکن معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/12/1386 خود بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور، سازمان بهزیستی را مکلف کرد تا اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه­ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می­گیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، برای احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین­نامه انجام می­شود هزینه کند.

کمکهای یارانه­ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آئین­نامه جزو هزینه­های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.

سازمان بهزیستی کشور مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره­برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار کند.

برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آئین­نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمکهای یارانه­ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

اولویتها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آئین­نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.

احداث و بهره­برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آئین­نامه از پرداخت کلیه هزینه­های صدور پروانه ساختمان، آماده­سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می­باشند.

واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین­نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین­نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از از رئیس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.

واگذاریهای موضوع این آیین­نامه به صورت بلاعوض و رایگان می­باشد.

این آیین­نامه در تاریخ 10/1/1387 توسط معاون اول رئیس­جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.