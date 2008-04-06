تدابیر دولت برای تسهیل تأمین مسکن معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/12/1386 خود بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، سازمان بهزیستی را مکلف کرد تا اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانهای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت میگیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، برای احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آییننامه انجام میشود هزینه کند.
کمکهای یارانهای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آئیننامه جزو هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.
سازمان بهزیستی کشور مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهرهبرداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار کند.
برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمکهای یارانهای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.
اولویتها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.
احداث و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی موضوع این آئیننامه از پرداخت کلیه هزینههای صدور پروانه ساختمان، آمادهسازی زمین و عوارض نوسازی معاف میباشند.
واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آییننامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آییننامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از از رئیس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.
واگذاریهای موضوع این آییننامه به صورت بلاعوض و رایگان میباشد.
این آییننامه در تاریخ 10/1/1387 توسط معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
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