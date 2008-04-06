حیات کویر و تالاب میقان در خطر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیدمحمد حسینی ظهر امروز در اولین نشست خبری خود در سال جدید با اشاره به برخی اخبار مبنی بر دادن اختیار کویر میقان اراک به وزارت صنایع و معادن افزود: وزارت صنایع و معادن نباید این امر را قبول کند زیرا کویر و تالاب میقان اراک از جمله تالاب های منحصر به فرد در جهان است و از سویی تلطیف و پاکسازی هوای اراک را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون تعدادی واحد صنعتی مجوز برداشت از معادن سولفات سدیم کویر میقان اراک را دارند و فعال هستند اضافه کرد: دادن مجوزهای بیشتر این منطقه را با تخریب مواجه می کند و این امر جفایی بزرگ در حق مردم اراک که درگیر آلودگی هوا هستند می باشد.

حسینی با اشاره به اینکه طرح جامع گردشگری منطقه میقان اراک در دست تهیه است، خاطر نشان کرد: این طرح با هدف تشریح قابلیتهای گردشگری تالاب و کویر میقان اراک در حال تهیه است.

وی با تاکید بر اینکه درآمد گردشگری این منطقه می تواند از صنعتی آن بیشتر باشد، افزود: طرح جامع گردشگری این منطقه با فرصت زمانی شش ماه با20 میلیون تومان در حال تهیه است.

حسینی اظهار داشت: اظهار نظر تخصصی در این زمینه به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست استان است و این سازمان نیز تلاش های جدی در این زمینه داشته است با این حال میراث فرهنگی استان مرکزی پیش از این در مخالفت با زدن جاده در این منطقه که می توانست عملا اکوسیستم منطقه را از بین ببرد شکایت کرد.

کویر و دریاچه یا همان تالاب میقان اراک در شمال شرق اراک و در منطقه فراهان سفلی قرار دارد. تالاب در دل کویر به وسعت 100 تا 110 کیلومتر است که در فصل خنک و سرد سال پرآب می شود و در فصل گرما تبخیر می شود .

زیبایی حیرت انگیز این دریاچه را کسانی که غروب آن را دیده اند هرگز فراموش نخواهند کرد و سراب های ایجاد شده در آن هر بیننده ای را متحیر می کند .

این تالاب در فصل سرما زیستگاه هزاران پرنده مهاجر سیبری است. در اطراف کویر و دریاچه آن گیاهان شورزاری چون گیاه بومی قره داغ وجود دارد که مانند سدی در مقابل شن های روان و نمکزار عمل می کنند .

به عقیده کارشناسان تغییر در جابجایی در این کویر، تخریب کننده است و می تواند زندگی را برای 700 هزار نفر از ساکنان اراک دشوار کند .

هنوز معلوم نیست با این کویر، معادن بستر آن و جاذبه های سطح آن و اولویتهای مردم چه تصمیمی اتخاذ می شود.