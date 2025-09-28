https://mehrnews.com/x39947 ۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۳ کد خبر 6605254 استانها تهران استانها تهران ۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۳ یادواره شهدای رسانه جنوب تهران به روایت دوربین خبرگزاری مهر ری- یادواره شهدای رسانه جنوب تهران در بخش کهریزک برگزار شد. شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری شهدای رسانه در ری کد خبر 6605254 کپی شد برچسبها شهدای رسانه شهرری هفته دفاع مقدس عکس استانها
نظر شما