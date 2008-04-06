پیش بینی افزایش 149 درصدی درآمد مازندران در پایان برنامه چهارم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز صالح پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ دهه چهارم انقلاب، سرآغاز شکوفایی اقتصادی مازندران در ساری افزود: این میزان درآمد در استان طی برنامه سوم توسعه اقتصادی حدود سه هزار و 230 میلیارد ریال بوده است.

وی خاطر نشان کرد: متوسط حجم کالاهای وارداتی استان سالانه بالغ بر دو میلیون و 100 هزار تن به ارزش هشت هزار میلیارد ریال است که به ترتیب آهن آلات و بنزین بیشترین سهم را در این بخش دارا هستند.

مدیر امور شعب بانک ملی مازندران با اشاره به اینکه حجم صادرات کالا از استان سالانه حدود 105 هزار تن به ارزش 367 میلیارد ریال است، تصریح کرد: مواد غذایی، مرکبات، کالاهای کشاورزی و مواد معدنی بیشترین سهم را در صادرات کالاهای استان به خود اختصاص دادند.

صالح با بیان اینکه بیش از 90 درصد کارگاه های استان اشتغال کمنر از 10 نفر دارند، یادآور شد: تنها 60 درصد از کارگاه های صنعتی استان بالای 100 نفر اشتغال دارند.

این مسئول با اعلام این مهم که رتبه مازندران از محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی هفت درصد است اذعان داشت: سرانه درآمد هر فرد مازندرانی در سالهای اخیر معادل 21 میلیون و 920 هزار ریال است.

وی تصریح کرد: این سرانه در کشور 27 میلیون و 737 هزار ریال در سال است.

مدیر امور شعب بانک ملی مازندران همچنین با اعلام اینکه بانک های دولتی استان با دارا بودن بالغ بر 730 شعبه معادل چهار و سه دهم درصد شعب کشوری را دارا هستند، گفت: حجم سپرده های بانکهای دولتی استان در پایان سال گذشته، معادل 44 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال 85 معادل 28 درصد رشد داشته است.

صالح حجم سپرده های جذب شده در شبکه بانکی استان طی دو سال گذشته را 22 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 84 از رشد 96 درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها از حدود 25 درصد در سال 84 به بیش از 28 درصد در سال 86 افزایش یافته است، اظهار داشت: سهم سپرده های ارزان قیمت شبکه بانکی استان از 50 درصد سال 84 به حدود 39 درصد در سال گذشته کاهش داشته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش مانده تسهیلات اعطایی در زیربخشهای مختلف اقتصادی استان در پایان سال 86 را معادل 59 هزار و 949 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با سال 85 حدود 50 درصد رشد داشته است که این نسبت در سال 84 معادل 40 درصد بوده است.

مدیر امور شعب بانک ملی مازندران با بیان اینکه در دو سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی استان به 32 هزار میلیارد ریال رسیده است، افزود: این رقم در مقایسه با منابع جذب شده استان که معادل 22 هزار میلیارد ریال بوده است از رشد 31 درصدی برخوردار بوده است.

صالح بیان داشت: بر اساس آمارهای موجود سهم مانده تسهیلات اعطایی دو سال گذشته استان در بخشهای مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، قرض الحسنه و بازرگانی و خدمات به ترتیب 26، 21، 20، 2 و 33 درصد بوده است.

وی تعداد خودپردازهای فعال در سطح بانکهای دولتی استان را 336 دستگاه اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از 927 هزار کارت عابر بانک برای مشتریان مازندرانی صادر شده است.

این مسئول در پایان تعداد شعب بانک های خصوصی در استان را 28 شعبه اعلام و بیان داشت: 121 شعبه موسسه مالی و اعتباری و بیش از 700 موسسه مالی و قرض الحسنه در استان فعالیت دارند.