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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

سال نوآوری و شکوفایی/

مسئولان باید در نو آوری و شکوفایی از مردم عقب نمانند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی سمنان گفت: مردم همواره در خصوص نوآوری و شکوفایی پیشتاز بوده‌اند و مسئولان باید مواظب باشند در نو آوری و شکوفایی از مردم عقب نمانند.

به گزارش خبرنگار مهر از شاهرود، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان پیش از ظهر امروز در اولین جلسه اداری تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام نو آوری و شکوفایی گفت: در این سال باید به سوی کمال و دگرگونی حرکت کنیم.

وی بهار طبیعت را یکی از جلوه‌های محسوس و ملموس نوآوری الهی دانست و افزود: می توانیم نوآوری و شکوفایی را یک بحث دیرینه در تفکر اسلامی بمانیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه موفقیت در یک مجموعه اداری را همسویی و همدلی پرسنل آن سازمان دانست و گفت: پیشرفت در مسائل فرهنگی در سایه همسویی و همگامی امکانپذیر است و بهترین سیاست را شفافیت و صداقت در کار ها عنوان کرد.

حجت ‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد با اشاره اعزام 236مبلغ به مناسبت هفته وحدت به نقاط مختلف شهری و روستایی استان گفت: مبلغین در طول مدت اعزام به آموزش احکام، مسائل دینی، گفتگو با مردم و تلاش برای ارتقاء بینش و دانش مردم به خصوص جوانان و نوجوانان پرداختند.

کد مطلب 660535

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