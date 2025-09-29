«مسجد جامع» فردوس به عنوان نامزد ثبت جهانی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح دوشنبه در جمع مردم فردوس و مراسم جشن بزرگ گردشگری آبگرم اظهار کرد: فردوس و خراسان جنوبی بخش مهمی از پازل گردشگری ایران است چرا که ما در این استان ۱۰ اثر ثبت شده جهانی داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: این در حالی است در بسیاری از استان ها حتی یک اثر ثبت شده جهانی نداریم و یکی از این ۱۰ اثر در شهرستان فردوس و اثر قنات بلده است.

برآبادی با اشاره به اینکه قنات بلده یک شاهکار است، گفت: از این جهت به همه مسافران پیشنهاد می کنم حتماً از قنات بلده فردوس بازدید داشته باشند.

وی یادآور شد: مسجد جامع قدیم فردوس که از فهرست ثبت جهانی حذف شده بود بار دیگر به عنوان نامزد ثبت جهانی بررسی خواهد شد تا امکان وجود در این فهرست را پیدا کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه گردشگری روستا مغفول مانده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از گردشگری در خراسان جنوبی مرتبط با روستاهای پر پتانسیل استان بر می گردد.

برآبادی بیان کرد: ما در خراسان جنوبی روستایی داریم که در آن نخل و شالی در کنار هم قرار دارند که بی شک برای گردشگر جذاب است.

وی گفت: همچنین ما باید توجه ویژه ای به گردشگری نجوم داشته باشیم که فردوس و سرایان در این زمینه پتانسیل های زیادی دارند چرا که پدیده آسمان تاریک در برخی شهرستان های خراسان جنوبی در خاورمیلت بی نظیر است.