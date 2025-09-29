حضور وزیر فرهنگ در نشست وزرای فرهنگ در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخچه کنفرانس موندیا کولت به سال ۱۹۸۲ میلادی در مکزیکوسیتی مکزیک باز می‌گردد و دومین کنفرانس نیز ۱۹۹۸ در استکهلم سوئد با موضوع قدرت فرهنگ برگزار شد.

همچنین سومین کنفرانس موندیاکولت در سال ۲۰۲۲ توسط یونسکو مجدداً در شهر مکزیکوسیتی و با حضور وزرای فرهنگ ۱۳۵ کشور برگزار شد و اکنون کنفرانس چهارم در روزهای آتی، در شهر بارسلونا اسپانیا برگزار می‌شود.



سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس چهارم حضور دارد و سخنرانی خواهد کرد.



همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در حاشیه این کنفرانس، وزیر فرهنگ ایران با وزرای هشت کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.