۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

حضور وزیر فرهنگ در نشست وزرای فرهنگ در اسپانیا

وزیر فرهنگ برای شرکت در اجلاس موندیا کولت ۲۰۲۵ که در بارسلونا برگزار می‌شود، به اسپانیا سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخچه کنفرانس موندیا کولت به سال ۱۹۸۲ میلادی در مکزیکوسیتی مکزیک باز می‌گردد و دومین کنفرانس نیز ۱۹۹۸ در استکهلم سوئد با موضوع قدرت فرهنگ برگزار شد.

همچنین سومین کنفرانس موندیاکولت در سال ۲۰۲۲ توسط یونسکو مجدداً در شهر مکزیکوسیتی و با حضور وزرای فرهنگ ۱۳۵ کشور برگزار شد و اکنون کنفرانس چهارم در روزهای آتی، در شهر بارسلونا اسپانیا برگزار می‌شود.

سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس چهارم حضور دارد و سخنرانی خواهد کرد.

همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در حاشیه این کنفرانس، وزیر فرهنگ ایران با وزرای هشت کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

