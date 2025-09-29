به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح دوشنبه در ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، با هشدار نسبت به تغییر تاکتیک‌های دشمن، تأکید کرد که جنگ علیه نظام پایان نیافته و امروز دشمن اهداف خود را از مسیری غیر از میدان نظامی پیگیری می‌کند.

سردار حسینی با اشاره به تجربه دو جنگ بزرگ، که هدف هر دو را سقوط نظام دانست، تأکید کرد: در هر دو نبرد، عامل پیروزی، رهبری امامین، حضور مردم در صحنه و ولایت‌پذیری رزمندگان بود و قدرت جمهوری اسلامی دشمنان متجاوز را وادار به درخواست آتش‌بس کرد.

وی در بخش اصلی سخنان خود، متذکر شد: جنگ امروز ما تمام نشده است. دشمن از جنگ به نتیجه نرسید و امروز دنبال این است که از میز مذاکره، دیپلماسی و اهداف شوم شورش** برسد. هدف اصلی آن‌ها فشار اقتصادی، ایجاد اختلاف، ناامنی و اغتشاش در بین جامعه است.

فرمانده سپاه ایلام، در تشریح وظایف کنونی، وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی را اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین وظیفه همگانی دانست و افزود: شما رزمندگان هر کدام یک ستون برای این خیمه هستید. تاب‌آوری امروز جامعه ما در مقابل همه مسائل، یکی از اصول راهبردی است که باید تحت هدایت ولایت امر آویزه گوش قرار گیرد. پیشکسوتان عزیز باید جامعه را به سمت دفاع از کشور و تبعیت از ولایت هدایت کنند.

سردار حسینی با اطمینان از آمادگی دفاعی کشور، اعلام کرد که امکانات و تجهیزات کافی برای دفاع در همه ابعاد فراهم است و تدابیر لازم اندیشیده شده تا اگر دشمن بار دیگر تجاوزی را آغاز کرد، درسی بگیرد که دیگر تکرار نکند.

وی در پایان با اشاره به شکست‌های اخیر دشمن در منطقه، از جمله وقایع غزه، اظهار داشت: مشاهده مقاومت و پیروزی یک گروه کوچک اما اعتقادی و ایمانی چون حماس در برابر همه امکانات آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا، به معنای پایان سلطه و هژمونی قدرت‌های استکباری است.