مدیر حوزه علمیه مازندران: رسالت طلاب در میدان فرهنگ سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست انجمن شعر طلاب و روحانیون مازندرانی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و مدافعان حرم، اظهار داشت: ما امروز در سایه خون پاک شهدا و مجاهدت‌های مخلصانه آنان، از امنیت، آرامش و ثبات بهره‌مند هستیم و این فرصت را داریم تا با ابزارهایی همچون شعر و ادبیات، پیام دین، مقاومت و معنویت را به جامعه منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه شعر رسانه‌ای ماندگار و بی‌بدیل در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است، افزود: با وجود گسترش رسانه‌های نوین و هجمه‌های سنگین فرهنگی، شعر همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و در جان مردم نفوذ دارد.

وی گفت: اشعاری که در چنین محافلی خوانده می‌شود، باوجود خستگی‌ها و سنگینی روزگار، روح انسان را زنده می‌کند و نشاط معنوی می‌آفریند.

مدیر حوزه علمیه مازندران با اشاره به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شعر، خاطرنشان کرد: طلاب و روحانیون شاعر باید دو رسالت مهم را در سرودن اشعار مدنظر قرار دهند؛ نخست، پاسداشت هویت دینی، فرهنگی و ملی که ریشه در آثار بزرگان ادب فارسی همچون فردوسی، سعدی، حافظ و نظامی دارد، و دوم، هدایت دل‌ها و ترویج اخلاق و معنویت بر پایه تعالیم اسلامی، که از جمله وظایف راهبردی روحانیت است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر آن تأکید دارند.

وی با اشاره به سیره و آثار بزرگان عرفان اسلامی، به‌ویژه مولانا، تصریح کرد: شعر می‌تواند تحولی عمیق در جان انسان‌ها ایجاد کند؛ همان‌گونه که مولوی با پیوند قلبی با شمس تبریزی به قله‌های معرفت دست یافت، شاعران متعهد نیز می‌توانند از این ظرفیت برای نشر نورانیت اهل‌بیت (ع) و تبیین پیام‌های الهی بهره بگیرند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده در پایان ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این محفل ادبی، تأکید کرد: این نشست‌ها باید تداوم یابد و تنها به خوانش اشعار محدود نماند؛ بلکه با نقد آثار، معرفی شاعران برجسته، و تقویت جریان شعر دینی و انقلابی، می‌توان حرکت فرهنگی پایداری را در حوزه علمیه و جامعه رقم زد.