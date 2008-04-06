عنوان قهرمانی از آن پتروشیمی تبریز شد / پیراهن طلایی بر تن قادر میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز و مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری ایست جاوا( جاوای شرقی ) که امروز در کشور اندونزی برگزاری شد 94 دوچرخه سوار در قالب 22 تیم باشگاهی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در مجموع رده بندی کل تور تیم پتروشیمی تبریز و قادر میزبانی نماینده کشورمان به مقام قهرمانی رسیدند.

‌‌در رقابتهای مرحله امروز که در رشته کریتریوم به مسافت 5/52 (30دور 75/1 کیلومتری ) در شهر سارباریا برگزار شد 82 دوچرخه سوار همزمان از خط پایان گذشتند که در پایان نتایج زیر حاصل شد:

دوکر میچائیل دوچرخه سوار تیم "دی پی اس" با زمان یک ساعت و 6 دقیقه و 38 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و پس از او "اریک هافمان" از تیم جایانت و "سورگرزر براند" از تیم لی تو آ سوم شد. محمد جبرئیلی از تیم مس کرمان و قادر میزبانی ، حسین عسگری ، حسین جهانبانیان ، احد کاظمی از تیم پتروشیمی تبریز و جلیل اسلامی از تیم مس کرمان به ترتیب در سکوهای 7 ، 51 ،52 ، 54 ، 55 و 80 ایستادند .

در پایان پنج مرحله و در مجموع رده بندی انفرادی این رقابت ها ، قادر میزبانی با زمان 12 ساعت و 25 دقیقه و 34 ثانیه در صدر ایستاد و پیراهن طلایی کل تور را تصاحب کرد. احد کاظمی با یک دقیقه و چهار ثانیه اختلاف دوم است، کرافورد از استرلیا رده سوم را به اختصاص داده و حسین عسکری هم مکان چهارم را در اختیار دارد.

در مجموع رده بندی کلی تیمی سه مرحله نیز تیم پتروشیمی تبریز با زمان 37 ساعت و 20 دقیقه و 37 ثانیه صدرنشین است و تیمهای پولیگان سوئیت نایس با 22 دقیقه و 57 ثانیه و تیم جاینت تایوان با 23 دقیقه و 21 ثانیه اختلاف نسبت به تیم اول به ترتیب درسکوهای دوم ، سوم ایستادند. تیم مس کرمان نیز بر سکوی بیست و دوم قرار گرفت.

این رقابتها از روز 14 فروردین ماه آغاز و به مدت 5 روز و در 5 مرحله ( 4 مرحله کریتریوم و یک مرحله استقامت جاده ) برگزار و امروز به پایان رسید.

تیم های پتروشیمی تبریز مرکب از قادر میزبانی ، حسین عسگری ، مهدی پرتوی ، حسین جهانبانیان و احد کاظمی و به سرپرستی محمد داریوش زاده و مربیگری کاظم خاتون آبادی و تیم مس کرمان مرکب از محمد جبرئیلی ، سعید چهرزاد و جلیل اسلامی و به سرپرستی حسین نژاد عابدی و مربیگری حسین اسلامی به نمایندگی از سوی کشورمان در این رقابتها حضور داشتند.