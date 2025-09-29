به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شاعران طلبه و روحانی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در مرکز مدیریت حوزه علمیه مازندران برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: بسیاری از دستاوردهای امروز نظام اسلامی، مدیون مجاهدت‌های خاموش و فداکارانه‌ای است که در میدان‌های سخت، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس رقم خورد. باید این افتخارات را برای نسل‌های آینده، با زبان هنر و ادبیات ماندگار کنیم.

وی با اشاره به پیوند عمیق شعر با فرهنگ اسلامی، گفت: از صدر اسلام تاکنون، شعر همواره وسیله‌ای برای انتقال مفاهیم بلند الهی بوده است. حتی اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز نسبت به شاعران متعهد نگاه حمایتی داشتند و در مواردی آنان را تشویق می‌کردند.

معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران با تأکید بر مسئولیت طلاب در عرصه فرهنگ و هنر افزود: روحانیت باید در جبهه شعر دینی و انقلابی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. شعر امروز، فقط یک قالب هنری نیست، بلکه ابزار بیان حقیقت، بیدارسازی اجتماعی و حفظ هویت اسلامی است.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نقش اشعار دفاع مقدس در شکل‌دهی به فرهنگ مقاومت گفت: شعرهایی که در دوران جنگ تحمیلی سروده شد، نقشی کلیدی در روحیه‌بخشی به رزمندگان و تثبیت مفاهیم ارزشی ایفا کرد و امروز نیز این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

وی در ادامه از برگزاری محفل شعر طلاب با محوریت مقاومت و دفاع مقدس در هفته جاری خبر داد و گفت: این محفل با حضور طلاب خواهر و برادر برگزار شد و آثار ارزشمندی ارائه گردید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای طلاب در تولید محتوای ادبی متعهد است.

معاون تبلیغ حوزه علمیه مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار این فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: تقویت انجمن شعر طلاب نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، حمایت محتوایی و حضور فعال علاقه‌مندان است. شعر دینی باید به‌عنوان یک جریان فرهنگی زنده و مؤثر در حوزه‌ها تداوم یابد.