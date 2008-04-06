صادرات از گمرک زنجان 79 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد حسین حسینی قلعه جوق بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کل گمرک استان زنجان افزود: در سال گذشته ارزش صادرات گمرک زنجان به بیش از 924 میلیارد و 744 میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 85 بیش از 79 درصد افزایش داشته است.

وی وزن کالاهای صادر شده از گمرک استان را در طول سال گذشته بیش از 27 هزار و 941 تن عنوان کرد و ادامه داد: وزن کالاهای صادر شده نیز نسبت به کالاهای صادر شده در سال گذشته 49 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حسینی قلعه جوق افزود: کالاهای تولیدی استان به کشورهای ترکیه، آلمان، کره جنوبی، عراق، افغانستان، هندوستان، آمریکا، آذربایجان، عربستان، اوکراین، سنگال، هلند، بلژیک و سوریه صادر شده است.

مدیر گمرک زنجان همچنین در ادامه از رشد هفت درصدی ارزش واردات گمرک استان زنجان طی سال 86 خبرداد و یادآورشد: 919 میلیارد و 944 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

حسینی قلعه جوق با اشاره به وزن کالاهای وارده به گمرک استان افزود: طی سال گذشته 21 هزار و 145 تن کالا به گمرک زنجان وارد شد که 31 درصد رشد داشت.

وی کشورهای ترکیه، آلمان، هندوستان، آمریکا، آذربایجان، سوئد، اتریش، رومانی، فرانسه، سوئیس، انگلستان، چین، اوکراین، قزاقستان، اسلواکی، ژاپن، قرقیزستان و هلند را جرو کشور های مبدا کالاهای وارداتی عنوان کرد.