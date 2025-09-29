به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر ملکی در نشست با خبرنگاران، اظهار داشت: اسناد تکبرگ دارای اطلاعات کامل هویتی شخص اعم از شماره ملی، کد پستی ملک و … است که این یک سند بهروز و قابلاستفاده الکترونیکی بوده و بنا داریم در بستر دولت الکترونیک خدمترسانی کنیم و این امر نیازمند دیتاهای مشترک بوده است و باید فیلدهای الزامی آن پر شود.
وی اضافه کرد: برای تعویض سند دفترچهای تنها ارائه اصل سند دفترچهای و کارت ملی کافی است و نیازی به استعلام از دستگاههای دیگر نیست و هزینه تعویض سند حدود ۲۰۰ هزار تومان بهعلاوه هزینههای پستی است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان بر تعویض اسناد دفترچهای تأکید داشت و گفت: از سوم تیر ۱۴۰۳ به بعد، هیچ سند عادی برای معاملات املاک صادر نمیشود و دعاوی مربوط به این اسناد در دادگستری قابلرسیدگی نخواهد بود.
ملکی بیان کرد: مالکین مطلع باشند که پس از این تاریخ، باید از تنظیم سند عادی و قولنامهای خودداری کنند، چون هیچ خدمتی به سند دفترچهای داده نمیشود.
وی با اشاره به اهمیت اسناد تکبرگ و مزایای آن با بیان اینکه هیچگونه سند جعلی تکبرگی تاکنون به ثبتاسناد و املاک استان گزارش نشده است، اظهار کرد: عملاً امکان جعل برای اسناد تکبرگ وجود ندارد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان بر ۳ اصل برای ضرورت تعویض اسناد دفترچهای تأکید داشت و تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگاری، اسناد دفترچهای از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، عملاً فاقد اعتبار قانونی در دستگاههای دولتی و بانکها هستند و هیچ خدمتی به آنها ارائه نمیشود. همچنین اسناد تکبرگ امنیت بسیار بالاتری دارند و تاکنون هیچ مورد جعل این نوع سند در استان گزارش نشده است. اسناد تکبرگ دارای مختصات جغرافیایی بینالمللی بوده که در سیستمهای جهانی قابلردیابی است و در مواقع بحران یا بلایای طبیعی امکان شناسایی دقیق املاک را فراهم میکند.
ملکی درباره عملکرد اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در ۶ ماه اول امسال، گفت: در این مدت ۵۲ هزار و ۳۵۱ فقره سند تکبرگ صادر شده که رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه از سوم تیر ۱۴۰۳ که زمان اجرای سند تکبرگ اعلام شده تاکنون ۸۹ هزار و ۸۵۶ فقره سند تکبرگ در استان صادر شده است، بیان کرد: در این مدت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان سنددار شده و حدنگاری و صدور سند ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان معادل صددرصد آن نیز به اتمام رسیده است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان گفت: از همه مالکان استان درخواست داریم دراسرعوقت نسبت به تعویض اسناد دفترچهای اقدام کنند و از تنظیم اسناد عادی برای املاک با تاریخ صدور پس از سوم تیر ۱۴۰۳ خودداری کنند تا دچار مشکل نشوند.
نظر شما