بوش و پوتین دربیانیه ای ارسال سوخت به ایران را گامی مثبت ارزیابی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که پس از دیدار دو طرف در سوچی روسیه منتشر گردید، آمده است: توافق روسیه برای ارسال سوخت هسته ای به نیروگاه هسته ای بوشهر و بازگرداندن پسماند آن گام مثبتی است که می تواند برای ایران تولید برق هسته ای را به همراه داشته باشد".

همچنین در کنفرانس خبری مشترکی که این دو پس از دیدار خود داشتند بوش از نقش مثبت روسیه در خصوص موضوع هسته ای ایران قدردانی کرد.

وی گفت: "من از رهبری روسیه در ارتباط با موضوع هسته ای ایران قدردانی می کنم".

بوش و پوتین همچنین در اظهارات خود خواستار پیروی ایران از قطعنامه های سازمان ملل و تعلیق فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری شدند به شیوه ای که مورد راستی آزمایی قرار گیرد.