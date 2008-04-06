کشته شدن 15 شورشی طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه خود آورده است که 10 عضو گروه طالبان روز شنبه در عملیات مشترک نیروهای افغان و نیروهای کمک کننده به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) وابسته به پیمان ناتو در منطقه زاری در ولایت قندهار کشته شدند.



این بیانیه افزود: پنج عضو گروه طالبان نیز درجریان این عملیات در مناطق دیگری از منطقه زاری کشته شدند و این شورشیان در فعالیت های تروریستی دست داشته اند.

ولایت قندهار پناهگاه سابق گروه طالبان به شمار می رود که در سال 1996 میلادی در جریان جنگ داخلی بر افغانستان سلطه یافت و در پایان سال 2001 میلادی با حمله ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون شد.