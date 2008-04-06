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۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

آخرین تحولات عراق/

آزادی 42 دانشجوی گروگان گرفته شده در موصل/ حمله هوایی ارتش آمریکا به شهرک صدر

آزادی 42 دانشجوی گروگان گرفته شده در موصل/ حمله هوایی ارتش آمریکا به شهرک صدر

به گروگان گرفته شدن 42 دانشجوی شهر موصل و تلاش موفقیت آمیز نیروهای امنیتی عراق برای آزادی آنان و همچنین بمباران هوایی شهرک صدر از جمله مهمترین تحولات امروز عراق به شمار می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد که ارتش در حمله هوایی به مناطقی در شهرک صدر بغداد 9 نفر را کشت.

براساس این بیانیه، این عملیات حدود ساعت هشت شب گذشته به وقت محلی رخ داد و در همین حال منابع امنیتی عراق از وقوع درگیری هایی میان جیش المهدی و نیروهای آمریکایی در نیمه شب گذشته خبر دادند که به طور پراکنده تا صبح امروز نیز ادامه داشته است.

ازسوی دیگر، نیروهای امنیتی عراق امروز 42 دانشجویی را که صبح امروز ازسوی افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند، آزاد کردند.

افراد مسلح صبح امروز در نزدیکی موصل در شمال عراق دو دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان را متوقف می کنند که یکی از اتوبوس ها موفق به فرار می شود و اتوبوس دومی به همراه 42 سرنشین به نقطه نامعلومی برده می شوند.

سرهنگ خالد عبدالستار فرمانده منطقه موصل به خبرگزاری فرانسه گفت: ما دانشجویان ربوده شده را آزاد کردیم.

وی به نحوه عملیات آزادسازی این دانشجویان اشاره ای نکرد.

کد مطلب 660613

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