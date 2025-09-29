 کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در همدان؛ دستگیری یک قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای اجرای طرح بیست و یکمین طرح آرامش در شهر و با کنترل محورهای مواصلاتی استان، یک قاچاقچی را که اقدام به تهیه مواد مخدر از استان البرز کرده و قصد توزیع آن در استان همدان را داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این فرد که با پوشش مسافر ناوگان عمومی (اتوبوس بین شهری) در حال انتقال مواد بود، به مقر انتظامی منتقل شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خاطرنشان کرد: در بازرسی از ساک دستی متهم، مقدار ۳ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و یک کیلوگرم هروئین کشف شد.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی، گفت: اشراف عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، عرصه را بر قاچاقچیان در سطح استان تنگ کرده است.