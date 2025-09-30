آغار رزمایش سراسری دیدار با خانواده شهدا و جانبازان در اردستان

سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش سراسری سرکشی از خانواده معظم شهدای هشت سال دفاع مقدس با رمز یا اباعبدالله الحسین و با شعار ایران حسین تا ابد پیروز است امروز با سرکشی از دو خانواده شهید آغاز شد.

وی افزود: سرکشی از خانواده شهدا با حضور ائمه جمعه، مسئولان و روحانیون در سراسر شهرستان انجام می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در کنار دیدار با خانواده شهدا، برنامه دیدار با خانواده جانبازان بالای ۷۰ درصد شهرستان نیز در این رزمایش قرار دارد که دیدار و اهدای هدیه و تبرکی به این خانواده‌ها انجام می‌شود.