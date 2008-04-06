گردهمایی منتخبان مجلس غیر سیاسی است

محسن کوهکن درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره گردهمایی کلیه منتخبان مجلس هشتم در روز جمعه 23 فروردین در محل مجلس شورای اسلامی گفت : منتخبان مجلس در هر دوره در روزهای آغازین شروع به کار مجلس جدید با سازمان اداری و اداره قوانین همچنین آیین نامه های داخلی مجلس آشنا می شوند و اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در دعوت از منتخبان مجلس بعدی در جهت تسریع در این آشنایی با امور قانونی و اداری است .



وی افزود : این گردهمایی به آشنایی بیشتر نمایندگان با یکدیگرمنجر می شود و کمک می کند که با شروع به کار مجلس بعدی مدت زمان زیادی صرف آشنایی نمایندگان با قوانین نشود .

کوهکن با بیان اینکه این دعوت ارتباطی با موضوعات سیاسی و فراکسیونی ندارد ، درباره ارتباط این نشست با اخباری مبنی بر رایزنی های هیئت رئیسه مجلس فعلی برای تثبیت جایگاه خود در مجلس هشتم گفت : اساسا بخشی از کار در فاصله انتخابات تا شکل گیری مجلس کار فراکسیونی و سیاسی است و این حق طبیعی فراکسیونها است که برای موفقیت خود در مجلس تلاش کنند اما جلسه روز جمعه کاملا کاری و غیر سیاسی است .



وی تاکید کرد : تعدادی از منتخبان مجلس هشتم سابقه نمایندگی دارند و همه منتخبان افرادی شریف و اصیل و هوشمند هستند که بر اساس منطق و تحلیل خود تصمیم می گیرند ، این گونه اظهار نظرها کم لطفی درحق منتخبان است .



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال تکرار این گونه گرد همایی ها تا پیش از تشکیل مجلس هشتم گفت : اگر منتخبان جلسه روز جمعه را مفید بدانند و تشکیل مجدد آن را درخواست کنند، امکان آن فراهم خواهد شد .

