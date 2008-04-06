حرفهای برخی بازیکنان پرسپولیس منطقی نیست / با 60 امتیاز قهرمان می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس ضمن مثبت ارزیابی کردن شرایط تیمش گفت: پس از نمایش خوبی که مقابل استقلال داشتیم تیم شرایط خوبی دارد و آماده رویارویی با استقلال اهواز هستیم.

وی ادامه داد: تا پایان مسابقات لیگ برتر 8 بازی پیش روی ماست که باید در تمام این بازی ها نتایج قابل قبولی را کسب کنیم تا اختلاف 4 امتیازی خود با سپاهان را در صدر جدول جبران کنیم. این امر میسر نمی شود جز با همدلی و همکاری همه اعضای تیم که برای تحقق این هدف برنامه های ویژه ای داریم.

قطبی خاطرنشان کرد: تیم ما مقابل استقلال عملکرد قابل قبولی داشت. در این بازی خوب کار کردیم اما در آخرین لحظه ها و آخرین پاس ها دقت عمل لازم را نداشتیم همین مسئله باعث شد بازی را در عین شایستگی با نتیجه مساوی به اتمام برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرسندی از اینکه کارشناسان داوری به خطای پنالتی روی نیکبخت واحدی و حسین کعبی تاکید داشتند گفت: اگر این پنالتی ها به ثمر می رسید قطعا می توانستیم 3 امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

وی در واکنش به شایعاتی که این روزها در رسانه ها مطرح شده است و اخباری که پیرامون اختلاف نظر وی با کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس به گوش می رسد گفت: من روزنامه ها را نمی خوانم. در این زمینه هم اظهار نظری نمی کنم زیرا حرف های من از این مشکلات کم نمی کند بلکه به آنها دامن می زند.

قطبی در خصوص اظهارات حسین کعبی که مدعی شده است بازیکنان پرسپولیس به او پاس نمی دهند گفت: بازیکنان بعد از بازی با احساسات صحبت می کنند به همین خاطر حرفهایی به زبان می آورند که شاید منطقی نباشد به همین خاطر از بازیکنان خواسته ایم طی هشت بازی آینده که امتیازات آن برای ما اهمیت ویژه ای دارد کمتر صحبت کنند تا با حفظ تمرکز در جهت موفقیت تیم تلاش کنند. توجه به اینکه روزنامه ها چه نوشته اند و دیگران چه اظهارنظری داشته اند باعث می شود که حاشیه ها بیشتر شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید آیا روزنامه ها عامل بیان چنین مسائلی از سوی حسین کعبی شده اند گفت: من نمی گویم روزنامه ها مقصر هستند، استنباط من این است که بازیکنان نباید تنها اظهار نظر کنند آنها با عمل خود باید ثابت کنند که چه توانایی هایی دارند.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد علیرضا واحدی نیکبخت در جریان بازی مقابل استقلال گفت: علیرضا یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس بود، او برای خود موقعیت های زیادی خلق کرد ، یک پنالتی هم گرفت که داور آن را ندید، یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی است، او توانایی این را دارد که از هیچ برای خود موقعیت بسازد. او توانایی های خود را به اثبات رسانده و می تواند بهتر از این عمل کند.

قطبی در خصوص بازی انفرادی نیکبخت در دیدار مقابل استقلال و عدم تعویض وی در این بازی گفت: تصمیماتی که ما از روی نیمکت می گیریم در جهت کمک به تیم است گاهی اوقات تغییرات مثمر ثمر واقع می شود و گاهی نتیجه بخش نیست. نیکبخت بازیکنی است که می توانست در این بازی به ما کمک کند او این توانایی را دارد که حتی در دقیقه 93 هم تیم را صاحب موقعیت گلزنی کند او تجربه و کیفیت بالایی دارد به همین خاطر او را در زمین نگه داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از ادامه اظهار نظر پیرامون این موضوع خودداری کرد و گفت: دوست ندارم راجع به این موضوع حرف بزنیم، پرداختن به این موارد حاشیه ها را بیشتر می کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا تیم فوتبال پرسپولیس در دستیابی به 75 امتیازی که قطبی آن را هدف قهرمانی تیمش عنوان کرده بود ناکام مانده است گفت: همیشه سعی می کنم بالاترین هدف را داشته باشم تا بیشتر تلاش کنم به همین خاطر به بازیکنانم تاکید کرده ام که باید با 75امتیاز قهرمان لیگ شویم تا آنها تلاش خود را بیش از پیش بکنند.

قطبی ادامه داد: برای من امتیاز مناسب برای قهرمانی 60+ امتیاز است اما همانطور که عنوان کردم هدف خود را بالاتر از این گذاشتم. در نیم فصل اول شرایط برای دستیابی به این خواسته میسر بود اما در ادامه به مشکلاتی برخوردیم که کار ما را دشوار کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه چرا از وجود کعبی در خط حمله استفاده نمی کنید گفت: ما در بازی با استقلال بهترین ترکیب خود را انتخاب کردیم ، در حال حاضر ما بهترین بازیکنان را در خط حمله داریم. نفراتی چون نیکبخت، ماته، خلیلی و فاطمی ، در این شرایط بهتر است از وجود کعبی در خط میانی استفاده کنیم. او می تواند در پست هافبک راست و حتی دفاع برای تیم ما بازی کند.

وی تاکید کرد: کعبی و همه بازیکنان وظیفه دارند هر جا مربی تعیین می کند بازی کنند . پستی که ما برای او انتخاب کرده ایم در فوتبال مدرن امروز بهترین پست است.

قطبی در واکنش به اظهارات اخیر دایی که نیکبخت را بازیکنی 35 دقیقه ای عنوان کرده بود گفت: من فقط می توانم این را بگویم که اگر نیکبخت بازیکنی 35 دقیقه ای بود چرا علی دایی در بازی مقابل کویت او را در ترکیب اصلی گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با رد این شایعه که برخی از بازیکنان این تیم در لیست فروش قرار گرفته اند گفت: هیچ بازیکن ما در لیست فروش نیست و شایعاتی که پیرامون جدایی آراندا از تیم ما مطرح شده صحت ندارد. او بازیکن جوانی است که با کمترین قیمت به تیم ما آمده، او شخصیت بالایی دارد اما تراکم بازیکن در پستی که او بازی می کند باعث شده کمتر فرصت حضور در میدان بیابد. او وضعیت خوبی دارد و آینده ای روشن در تیم پرسپولیس خواهد داشت.

وی با تاکید بر این نکته که برای هدایت این تیم اختیار تام دارد افزود: تصمیم گیرنده اصلی در کادر فنی من هستم و از کمک فکری دستیارانم استفاده می کنم. اینکه از راهنمایی ها و کمک های آنها استفاده می کنم نشانه ضعف نیست بلکه ثابت می کند که در کادر فنی همکاری خوبی بین مربیان پرسپولیس حاکم است.