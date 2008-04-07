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۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۳۵

برگزاری کارگاه علم و دین توسط ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش

برگزاری کارگاه علم و دین توسط ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش

سلسله کارگاههای علم و دین با حضور سرگروههای آموزشی استانهای کشور توسط ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار می شود.

معاون دبیر ستاد همکاری های حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با هدف تبیین نگاه دینی به مباحث تخصصی، سلسله کارگاههای علم و دین با حضور سرگروههای آموزشی دروس مختلف مانند اقتصاد، ادبیات؛ فیزیک و زیست برنامه ریزی شده است.

محسن منظوری افزود: کارگاه علم و دین با موضوع اقتصاد با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 24 و 25 فروردین ماه در استان هرمزگان برگزار می شود. همچنین کارگاه ادبیات با همکاری گروه ادبیات و هنر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اردیبهشت در شیراز برگزار می شود.

وی افزود:  در تلاش هستیم تا کارگاه های زیست و فیزیک را نیز به زودی طراحی و اجرا کنیم. در هر کدام از این کارگاهها نزدیک به 30 نفر از سرگروههای آموزشی استانها شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 660653

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