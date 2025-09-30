«صادق چهرقانی» سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در حکمی «صادق چهرقانی» را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم منصوب کرد.

در بخشی از حکم استاندار قم خطاب به صادق چهرقانی آمده است: انتظار دارد با تلاش و همت مضاعف در راستای ارائه راهبردهای مناسب برای ارتقای شاخص‌های اطلاع‌رسانی؛ برنامه‌ریزی به منظور شناسایی فرصت‌های خبری در راستای ارتقای سطح تنویر افکار عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اطلاع‌رسانی استان؛ برنامه‌ریزی برای استفاده از توانمندی رسانه‌های خبری و فضای مجازی جهت ارائه عملکرد دولت محترم در سطح استان قم؛ با نگاه ویژه به جایگاه مذهبی و ملی شهر مقدس قم و رعایت کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوطه در حدود وظایف و اختیارات؛ اهتمام لازم را معمول نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج الله تعالی فرجه الشریف)، تحت زعامت مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های دولت وفاق ملی، برنامه هفتم پیشرفت کشور با استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در انجام وظایف و مسئولیت محوله موفق و کوشا باشید.