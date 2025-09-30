به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کردستان صبح سه شنبه در مراسم تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و رونمایی کتاب روزهای بیقرار که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: دانش و آگاهی از ویژگیهای بارز پیشکسوتان عرصهه دفاع مقدس است و باید از توان و دانش آنها بهره برد.
حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی یادآور شد: پیشکسوتان دوران دفاع مقدس با داشتن ایمان و معنویت شایسته تقدیر و تکریم هستند و امروز باید تلاش، ایثار و معنویت آنها را به نسل جوان منتقل کرد.
وی با بیان اینکه نباید نسبت به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس کم کاری و یا کوتاهی شود، بیان کرد: کمتوجهی به این قشر مایه دلسردی است و نیاز است به آنها و مطالباتشان توجه شود.
لزوم توجه به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان نیز در این مراسم رسالت مسئولان را خدمت به مردم و توجه به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس دانست و بیان کرد: پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در سختترین شرایط برای دفاع از این آب و خاک جنگیدند و امروز نماد ایثار محسوب میشوند.
علی اکبر ورمقانی عنوان کرد: وحدت، انسجام و همدلی در قالب ارتش، بسیج و سپاه در طول دوران دفاع مقدس شکل گرفت و شکست دشمنان را به ارمغان آورد.
وی تصریح کرد: اراده مردم در جنگ ۱۲ روزه نیز باز دیگر شکست دشمنان و یاس آنها را به دنبال داشت.
در این مراسم علاوه بر رونمایی از کتاب «روزهای بی قرار» پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس نیز تکریم شدند.
