به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش ملی جنگل ایران با موضوع «حفظ مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه و جنگلداری اجتماعی با تأکید بر زاگرس»، روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.

در این همایش ملی، پژوهشگران، استادان، مدیران و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست گرد هم می‌آیند تا درباره چالش‌ها، راهکارها و نوآوری‌های مدیریت جنگل، به تبادل نظر بپردازند.

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

جنگلداری و مدیریت جنگل، موضوعات فنی و مهندسی جنگل، مسائل اجتماعی و اقتصادی جنگل و فناوری‌های نوین در اداره جنگل از جمله محورهای این همایش هستند.