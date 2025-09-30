به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش ملی جنگل ایران با موضوع «حفظ مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه و جنگلداری اجتماعی با تأکید بر زاگرس»، روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
در این همایش ملی، پژوهشگران، استادان، مدیران و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست گرد هم میآیند تا درباره چالشها، راهکارها و نوآوریهای مدیریت جنگل، به تبادل نظر بپردازند.
مهلت ارسال مقالات: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
جنگلداری و مدیریت جنگل، موضوعات فنی و مهندسی جنگل، مسائل اجتماعی و اقتصادی جنگل و فناوریهای نوین در اداره جنگل از جمله محورهای این همایش هستند.
