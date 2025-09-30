مادر شهید دخانچی توسط جمعی از اصحاب رسانه استان قم تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر شهید دخانچی در دیدار با شماری از اصحاب رسانه استان قم با تشکر از خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و خبرنگاران، اظهار کرد: از همه مخصوصاً اصحاب رسانه درخواست می کنم که بازدید از خانواده شهدا را در برنامه خود به طور مستمر داشته باشند.

وی با ذکر خاطراتی از شهید حاج حسین دخانچی، بیان کرد: ایشان بسیار بر پیروی از ولایت و حفظ حجاب تاکید می کرد.

در پایان جلسه، متبرکات حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، سنگ متبرک ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام و قطعه ای از فرش حرم مطهر رضوی به مادر گرامی شهید دخانچی اهدا گردید.

شایان ذکر است سرکار خانم شهلا منزوی به مدت ۱۷ سال، پرستاری فرزند جانباز خود که از ناحیه گردن قطع نخاع شده بود عاشقانه و صبورانه بر عهده داشت که کتاب خاطرات ایشان، با عنوان «تب ناتمام» مورد تحسین رهبر معظم انقلاب واقع شده و قرار است آبان ماه از تقریظ معظم له بر این کتاب رونمایی شود.